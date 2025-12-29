Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Об этом Зеленский рассказал журналистам, передает «РБК-Украина».
«Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать», — сказал он.
Зеленский и Трамп обсудили гарантии на встрече, прошедшей накануне во Флориде. Оба политика положительно оценили ее результат. Президент США отметил, что согласованы 95% вопросов. По его словам, страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности Украине.
Президент Украины также заявил, что техническая группа по разработке мирного плана должна быть четырехсторонней: по его словам, Киев уже имеет такие рабочие группы с США и Европой и готов к расширению формата и привлечению России. Зеленский также подчеркнул, что Украина открыта к любым переговорным форматам, в частности, возможным встречам или контактам с участием США, Украины и России, если это приблизит завершение конфликта.
Власти России не против предоставления Украине гарантий Запада. «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — сказал президент Владимир Путин.
Срок гарантий безопасности, которые США готовы предоставить Украине, в настоящее время не определен: еще в 2024 году The Washington Post писала, что Вашингтон рассматривает гарантии на срок до десяти лет. В конце декабря 2025-го Зеленский сказал Axios, что американская сторона предложила гарантии на срок до 15 лет с возможностью продления.
Материал дополняется.
