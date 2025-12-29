 Перейти к основному контенту
Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины

Зеленский заявил Трампу, что украинский конфликт длится уже почти 15 лет, поэтому «очень хотелось бы» продлить гарантии до 30-40-50 лет. По его словам, президент США пообещал обдумать просьбу
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Об этом Зеленский рассказал журналистам, передает «РБК-Украина».

«Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать», — сказал он.

Как прошли переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Зеленский и Трамп обсудили гарантии на встрече, прошедшей накануне во Флориде. Оба политика положительно оценили ее результат. Президент США отметил, что согласованы 95% вопросов. По его словам, страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности Украине.

Президент Украины также заявил, что техническая группа по разработке мирного плана должна быть четырехсторонней: по его словам, Киев уже имеет такие рабочие группы с США и Европой и готов к расширению формата и привлечению России. Зеленский также подчеркнул, что Украина открыта к любым переговорным форматам, в частности, возможным встречам или контактам с участием США, Украины и России, если это приблизит завершение конфликта.

Власти России не против предоставления Украине гарантий Запада. «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — сказал президент Владимир Путин.

Срок гарантий безопасности, которые США готовы предоставить Украине, в настоящее время не определен: еще в 2024 году The Washington Post писала, что Вашингтон рассматривает гарантии на срок до десяти лет. В конце декабря 2025-го Зеленский сказал Axios, что американская сторона предложила гарантии на срок до 15 лет с возможностью продления.

Материал дополняется.

