Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта
План гарантий безопасности Украины, разработанный ее европейскими союзниками и США, содержит «подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией», сообщили Bloomberg источники, знакомые с предложениями.
Так, первую линию сдерживания после окончания конфликта будет обеспечивать украинская армия с численностью до 800 тыс. человек, а союзники будут обеспечивать ее надлежащим оснащением и подготовкой, продолжая программы военной помощи. США предоставят разведданные и средства мониторинга для отслеживания соблюдения условий мирного соглашения.
Кроме того, «вдали от передней линии» будут размещены силы европейских стран для «укрепления доверия», рассказали агентству анонимные чиновники. В случае возобновления боевых действий партнеры Украины будут предпринимать дипломатические и деэскалационные меры, чтобы остановить бои, но если эти попытки провалятся, размещенные «вдали от передней линии» войска европейских стран окажут военную поддержку, опираясь на возможности США, говорят собеседники Bloomberg.
После переговоров в Берлине с участием президента Украины Владимира Зеленского, представителей США и европейских лидеров последние опубликовали заявление, которое включало предложение о создании «многонациональных сил» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Предполагается, что войска будут сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер затем уточнил, что «коалиция желающих» разработала планы по усилению обороноспособности Украины и возможному развертыванию войск на ее территории при необходимости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об отправке немецких солдат на Украину будет обсуждаться после прекращения огня, которое должно быть согласовано с Россией. Премьер Италии Джорджа Мелони исключила отправку итальянских солдат.
По данным The New York Times, США и Европа на переговорах согласовали два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предполагают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки. Один из документов содержит «общие принципы», аналогичные ст. 5 Устава НАТО о коллективной безопасности, второй определяет сотрудничество американских и европейских военных и включает многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».
Москва выступает категорически против размещения войск стран НАТО на Украине, называя это неприемлемым.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы