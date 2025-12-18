Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта

В рамках гарантий безопасности Украины европейские войска предлагается разместить «вдали от передней линии», выяснил Blomberg. При возобновлении боев и провала дипломатии эти силы окажут военную поддержку, пишет Bloomberg

Фото: Reuters

План гарантий безопасности Украины, разработанный ее европейскими союзниками и США, содержит «подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией», сообщили Bloomberg источники, знакомые с предложениями.

Так, первую линию сдерживания после окончания конфликта будет обеспечивать украинская армия с численностью до 800 тыс. человек, а союзники будут обеспечивать ее надлежащим оснащением и подготовкой, продолжая программы военной помощи. США предоставят разведданные и средства мониторинга для отслеживания соблюдения условий мирного соглашения.

Кроме того, «вдали от передней линии» будут размещены силы европейских стран для «укрепления доверия», рассказали агентству анонимные чиновники. В случае возобновления боевых действий партнеры Украины будут предпринимать дипломатические и деэскалационные меры, чтобы остановить бои, но если эти попытки провалятся, размещенные «вдали от передней линии» войска европейских стран окажут военную поддержку, опираясь на возможности США, говорят собеседники Bloomberg.

После переговоров в Берлине с участием президента Украины Владимира Зеленского, представителей США и европейских лидеров последние опубликовали заявление, которое включало предложение о создании «многонациональных сил» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Предполагается, что войска будут сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер затем уточнил, что «коалиция желающих» разработала планы по усилению обороноспособности Украины и возможному развертыванию войск на ее территории при необходимости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об отправке немецких солдат на Украину будет обсуждаться после прекращения огня, которое должно быть согласовано с Россией. Премьер Италии Джорджа Мелони исключила отправку итальянских солдат.

По данным The New York Times, США и Европа на переговорах согласовали два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предполагают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки. Один из документов содержит «общие принципы», аналогичные ст. 5 Устава НАТО о коллективной безопасности, второй определяет сотрудничество американских и европейских военных и включает многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

Москва выступает категорически против размещения войск стран НАТО на Украине, называя это неприемлемым.