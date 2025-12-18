 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
В рамках гарантий безопасности Украины европейские войска предлагается разместить «вдали от передней линии», выяснил Blomberg. При возобновлении боев и провала дипломатии эти силы окажут военную поддержку, пишет Bloomberg
Фото: Reuters
Фото: Reuters

План гарантий безопасности Украины, разработанный ее европейскими союзниками и США, содержит «подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией», сообщили Bloomberg источники, знакомые с предложениями.

Так, первую линию сдерживания после окончания конфликта будет обеспечивать украинская армия с численностью до 800 тыс. человек, а союзники будут обеспечивать ее надлежащим оснащением и подготовкой, продолжая программы военной помощи. США предоставят разведданные и средства мониторинга для отслеживания соблюдения условий мирного соглашения.

Кроме того, «вдали от передней линии» будут размещены силы европейских стран для «укрепления доверия», рассказали агентству анонимные чиновники. В случае возобновления боевых действий партнеры Украины будут предпринимать дипломатические и деэскалационные меры, чтобы остановить бои, но если эти попытки провалятся, размещенные «вдали от передней линии» войска европейских стран окажут военную поддержку, опираясь на возможности США, говорят собеседники Bloomberg.

Зеленский назвал темы, по которым США и Украина не нашли компромисс
Политика
Стивен Уиткофф и Владимир Зеленский

После переговоров в Берлине с участием президента Украины Владимира Зеленского, представителей США и европейских лидеров последние опубликовали заявление, которое включало предложение о создании «многонациональных сил» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Предполагается, что войска будут сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер затем уточнил, что «коалиция желающих» разработала планы по усилению обороноспособности Украины и возможному развертыванию войск на ее территории при необходимости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об отправке немецких солдат на Украину будет обсуждаться после прекращения огня, которое должно быть согласовано с Россией. Премьер Италии Джорджа Мелони исключила отправку итальянских солдат.

По данным The New York Times, США и Европа на переговорах согласовали два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предполагают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки. Один из документов содержит «общие принципы», аналогичные ст. 5 Устава НАТО о коллективной безопасности, второй определяет сотрудничество американских и европейских военных и включает многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

Москва выступает категорически против размещения войск стран НАТО на Украине, называя это неприемлемым.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
гарантии безопасности Украина военная помощь США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины
Политика
Европа предложит создать «многонациональные силы» в рамках гарантий Киеву
Политика
Politico узнало, что предложение США о гарантиях безопасности «не вечно»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ Спорт, 21:57
Спекулянты разогнали акции фабрики «Красный октябрь» перед Новым годом Инвестиции, 21:57
Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить База знаний, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
В КХЛ объяснили, почему не видят смысла во введении Fan ID Спорт, 21:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Шерпа рассказала о подготовке в США к визиту Путина на саммит G20 Политика, 21:39
Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны» Политика, 21:38
Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35 Бизнес, 21:35
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта Политика, 21:22
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 21:19
Дума приняла закон о возможности создания платных зон в «Сириусе» Политика, 21:15