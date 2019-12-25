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Глава «Транснефти» ответил на идею Лукашенко «забрать» «Дружбу»
По словам Николая Токарева, заявление белорусского лидера о планах перейти на реверсные поставки американской нефти через Польшу, скорее всего, носят политический характер

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу носят политический характер, поскольку требуют серьезной экономической проработки. Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК. 

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений (Лукашенко. — РБК), потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он.

По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским лидером намерений «очень трудно реализуемы», а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.

Глава «Транснефти» также прокомментировал решение Лукашенко в случае установки Россией слишком высоких тарифов на закупку нефти и газа перейти на реверсные поставки иностранных ресурсов через Польшу. «Логистика, которая упоминалась, всегда будет связана с удорожанием тарифа и удорожанием поставок нефти», — ответил Токарев.

Лукашенко допустил возможность реверсной закупки нефти через Польшу
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Накануне, 24 декабря, президент Белоруссии в интервью «Эху Москвы» заявил, что, если Москва установит слишком высокую цену за закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск. Кроме того, по словам Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа в 2020 году с нынешних $127 до $152 за тысячу кубометров.   

Он также отметил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении. — РБК) поставляю на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. — РБК)», — сказал Лукашенко. По его словам, так Россия сможет поставить по трубе только 20 млн т нефти, а не 60 млн т по трем трубам, как сейчас.   

Авторы: Людмила Подобедова, Кристина Астафурова
Теги: Николай Токарев, «Транснефть», Белоруссия, «Дружба»
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Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
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