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Кремль предложил не обсуждать «апокалипсис» белорусского транзита

России и Белоруссии пока не удалось достигнуть договоренности по вопросам нефти и газа. Однако это не повод обсуждать «апокалиптические сценарии», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Там сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место длительная беседа, обсуждались вопрос интеграции, дела газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось», — рассказал Песков.

По его словам, Путин и Лукашенко уже дали указаниям компаниям в обеих странах, однако пока эти усилия «не увенчались успехом». » Пока апокалиптические сценарии предлагаем не обсуждать. Разговор будет продолжен», — подытожил Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко провели переговоры в последний день года
Политика

Материал дополняется.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков
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