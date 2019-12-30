Москва и Минск договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу

Москва и Минск договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа, говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

В ближайшее время президенты поручат правительствам «организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу». Если до 1 января вопрос не будет решен, правительства предложат компромиссный промежуточный вариант договора на поставки топлива в Белоруссию, а Путин и Лукашенко «при необходимости» встретятся в середине января, чтобы обсудить и принять решения.

В ходе переговоров в начале декабря Лукашенко заявил, что Белоруссии при интеграции с Россией не нужны дешевые газ и нефть и она согласна на равные условия. По его словам, Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель. Если бы белорусские предприятия платили бы такую цену, значит, она должна распространяться и на конкурирующие российские производства, добавил Лукашенко.