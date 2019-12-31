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Путин и Лукашенко провели переговоры в последний день года

В канун Нового года, 31 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора главы государств обсудили вопросы, касающиеся поставок российской нефти в Белоруссию и предстоящих в 2020 году контактов.

Лидеры также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством.

В пресс-службе Лукашенко уточнили агентству БЕЛТА, что переговоры состоялись по инициативе российской стороны «в продолжение и развитие вчерашнего разговора».

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Так, 30 декабря Путин и Лукашенко договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу. В результате телефонного разговора они условились, что в ближайшее время поручат правительствам «организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключал того, что Путин и Лукашенко могут провести переговоры 31 декабря. Он объяснил это тем, что у двух стран «есть некоторый цейтнот» из-за нерешенных вопросов.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры, Новый год
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