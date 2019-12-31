Путин и Лукашенко провели переговоры в последний день года

Путин и Лукашенко провели переговоры в последний день года

В канун Нового года, 31 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора главы государств обсудили вопросы, касающиеся поставок российской нефти в Белоруссию и предстоящих в 2020 году контактов.

Лидеры также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством.

В пресс-службе Лукашенко уточнили агентству БЕЛТА, что переговоры состоялись по инициативе российской стороны «в продолжение и развитие вчерашнего разговора».