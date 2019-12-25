Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть три трубы нефтепровода.

«На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении.- РБК) поставляю на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. — РБК)», — сказал он. «Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу», — отметил Лукашенко. По его словам, Минск может начать реверс американской или саудовской нефти через Польшу. В этом случае Россия сможет поставить по трубе только 20 млн т нефти, а не 60 млн т по трем трубам, как это происходит сейчас, заключил он.

Кроме того, Лукашенко сообщил о намерении Минска искать альтернативные поставки нефти, если Россия установит слишком высокую цену на топливо. По его словам, Москва хочет увеличить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году с нынешних $127 до $152 за тысячу кубометров.