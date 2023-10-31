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Политика ,  
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В Дагестане арестовали семерых человек за беспорядки в аэропорту

Суд арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Суд в Дагестане назначил арест семерым людям за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Всех заключили под стражу на срок от трех до десяти суток, уточнили в суде.

ТАСС передал, что мужчин признали виновными по ч. 1 и 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). 

Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. МВД 30 октября сообщило, что число задержанных составило 83 человека. На следующий день глава региона Сергей Меликов добавил, что были задержаны еще около 60 человек.

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