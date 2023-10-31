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Президент Израиля назвал беспорядки в Дагестане спровоцированными

Президент Израиля Герцог: беспорядки в Дагестане — это чистый антисемитизм
Беспорядки в Махачкале вызвали крайнее беспокойство в Израиле, они были спровоцированы, заявил президент Израиля. Российские власти указывали на то, что беспорядки провоцировались из-за рубежа
Президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог (Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС)

Беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля, представляют собой «чистый антисемитизм», и были спровоцированы со стороны, заявил в интервью Welt израильский президент Ицхак Герцог.

«Они [беспорядки в Дагестане] шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно вызывать тревогу у любого правительства. Это был чистый антисемитизм и, конечно, [они были] спровоцированы», — сказал Герцог.

В то же время он заявил, что рад вмешательству российских властей в ситуацию и тому, что они взяли ее под контроль, призвав Москву расследовать инцидент в приоритетном порядке.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Толпа, которая к вечеру начала собираться возле аэропорта, в итоге ворвалась на территорию воздушной гавани, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Спустя несколько часов спецназ и полиция вытеснили толпу. Были задержаны свыше 80 человек, пострадали еще 20. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Президент Владимир Путин обвинил в беспорядках Украину и Запад. Он заявил, что представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России». Глава Дагестана Сергей Меликов также возложил вину за попытку дестабилизировать обстановку на «врагов» России за границей и сказал, что ему стыдно из-за случившегося. По словам главы республики, телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публикуются призывы выходить на митинги, контролируется с территории Украины.

На фоне беспорядков бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в России иноагентом), уехавший на Украину, заявил, что не имеет отношения к каналу «Утро Дагестана» с осени 2022 года, но подтвердил, что канал был создан в рамках его проекта. Telegram заблокировал канал.

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Израиль президент Дагестан беспорядки антисемизм
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