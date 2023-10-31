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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о задержании воевавшего на стороне ВСУ россиянина

ФСБ: в ЛНР задержан россиянин по делу о госизмене за вступление в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Уроженец Тверской области вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях против Российской армии, заявили в ФСБ. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина России, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действия против Российской армии, сообщило управление ФСБ по Тверской области, передает «РИА Новости».

Мужчину задержали во время боестолкновений в одном из районов ЛНР, он является уроженцем Тверской области и занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, сообщили в ведомстве.

Против россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по факту государственной измены, которые связаны с Украиной. Только в течение октября было несколько эпизодов с такими обвинениями. Среди них:

  • Жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, она собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о передвижении военнослужащих и воинских соединений, готовящихся к отправке в зону военной операции.
  • 38-летнего жителя Орла задержали по подозрению в причастности к двух диверсиям. Следствие считает, что он действовал по заданию СБУ.
  • Жителя Владивостока заподозрили в сборе данных о военных объектах и объектах ВПК в Приморье для передачи в Главное управление разведки Минобороны Украины. Мужчина, по версии следствия, сам связался с украинской стороной и предложил свои услуги.
  • В Крыму арестовали мужчину, который, как заявляют в ФСБ, участвовал в строительстве оборонительных сооружений на полуострове, а потом передал ВСУ данные про эти объекты «с привязкой к географическим координатам».
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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ФСБ госизмена ЛНР задержание ВСУ Военная операция на Украине
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