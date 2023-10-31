ФСБ: в ЛНР задержан россиянин по делу о госизмене за вступление в ВСУ

ФСБ сообщила о задержании воевавшего на стороне ВСУ россиянина

Уроженец Тверской области вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях против Российской армии, заявили в ФСБ. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина России, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действия против Российской армии, сообщило управление ФСБ по Тверской области, передает «РИА Новости».

Мужчину задержали во время боестолкновений в одном из районов ЛНР, он является уроженцем Тверской области и занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, сообщили в ведомстве.

Против россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по факту государственной измены, которые связаны с Украиной. Только в течение октября было несколько эпизодов с такими обвинениями. Среди них: