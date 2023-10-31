ФСБ сообщила о задержании воевавшего на стороне ВСУ россиянина
В Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина России, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действия против Российской армии, сообщило управление ФСБ по Тверской области, передает «РИА Новости».
Мужчину задержали во время боестолкновений в одном из районов ЛНР, он является уроженцем Тверской области и занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, сообщили в ведомстве.
Против россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).
ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по факту государственной измены, которые связаны с Украиной. Только в течение октября было несколько эпизодов с такими обвинениями. Среди них:
- Жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, она собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о передвижении военнослужащих и воинских соединений, готовящихся к отправке в зону военной операции.
- 38-летнего жителя Орла задержали по подозрению в причастности к двух диверсиям. Следствие считает, что он действовал по заданию СБУ.
- Жителя Владивостока заподозрили в сборе данных о военных объектах и объектах ВПК в Приморье для передачи в Главное управление разведки Минобороны Украины. Мужчина, по версии следствия, сам связался с украинской стороной и предложил свои услуги.
- В Крыму арестовали мужчину, который, как заявляют в ФСБ, участвовал в строительстве оборонительных сооружений на полуострове, а потом передал ВСУ данные про эти объекты «с привязкой к географическим координатам».