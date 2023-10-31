Координатор покушения на Олега Царева признался в сотрудничестве с СБУ

ФСБ заявила о задержании работавшего на СБУ участника покушения на Царева

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины и спикера Новороссии Олега Царева произошло в ночь на 27 октября, его состояние удовлетворительное. В ФСБ сообщили, что координатор преступления был задержан в Ялте

Фото: РИА Новости

ФСБ получила данные, свидетельствующие о причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Рады Олега Царева, сообщил центр общественных связей спецслужб.

Координатором преступления был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник «со средствами поражения». Он задержан. Силовики продолжают розыск исполнителя покушения.

Задержанный соучастник уже дал признательные показания. У него при обыске нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для создания бомбы, фотографии Царева и «схемы подходов к местам его проживания и работы».

Состояние Царева спецслужба назвала удовлетворительным, угрозы для его жизни нет.

Царев был депутатом Верховной рады Украины нескольких созывов и замглавы фракции Партии регионов. В 2014 году он поддержал Донбасс, в июле занял должность спикера Новороссии (проекта объединения ЛНР и ДНР). На Украине Царев объявлен в розыск.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории санатория, где он проживает. Shot писал, что речь идет о санатории им. Кирова в Ялте. По данным СПАРК, Царев является гендиректором и совладельцем этого учреждения.

ФСБ после произошедшего возбудило уголовное дело по ст. 277 УК России (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Источники «Украинской правды» и «24 канала» сообщали, что покушение на Царева организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам собеседника «Украинской правды», экс-депутат давно был в списках украинских спецслужб.

В мае 2022 года политика заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к изменению границ в нарушение украинской Конституции, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.