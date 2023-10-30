В Крыму задержали россиянина за передачу ВСУ данных об обороне

В Севастополе задержали россиянина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, в марте 2023 года он осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, после чего передал представителю ВСУ «сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам». Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В середине октября сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в передаче информации о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморья в Главное управление разведки Минобороны Украины. По версии спецслужбы, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителями украинской разведки и предложил свои услуги. ФСБ завела уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена).

За неделю до этого суд постановил арестовать другого жителя Приморья по статье о госизмене. ФСБ настаивала, что тот, «действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края».