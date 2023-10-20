Министр обороны Израиля назвал три этапа войны с ХАМАС

Министр обороны Израиля Галант: война с ХАМАС будет состоять из трех фаз

На первом этапе ЦАХАЛ будет наносить удары с воздуха и приступит к наземным маневрам, на втором ликвидирует очаги сопротивления, а на третьем создаст «новый режим безопасности в секторе Газа»

Йоав Галлант на встрече с солдатами, недалеко от границы Израиля с сектором Газа (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Министр обороны Израиля Йоав Галант, выступая на заседании комитета международных отношений и безопасности кнессета, назвал три этапа войны с ХАМАС. Его слова приводит The Times of Israel.

Первый этап, на котором сейчас находится израильская армия, предполагает нанесение ударов с использованием авиации, а «затем с наземными маневрами», чтобы уничтожить боевиков ХАМАС и нанести ущерб их инфраструктуре.

Второй этап, по словам Галанта, предполагает боевые действия меньшей интенсивности, работу над «ликвидацией очагов сопротивления».

Третьим этапом министр обороны назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора Газа и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

Накануне Галант говорил, что власти Израиля вскоре отдадут приказ о начале сухопутной операции в секторе Газа. Пока израильские военные наносят удары по инфраструктуре ХАМАС с воздуха. ABC передавал, что израильские военные получили от властей страны «зеленый свет» на начало наступления на сектор Газа, когда они будут готовы. В то же время, по информации источников Bloomberg, на израильские планы по наземной операции повлияли Соединенные Штаты — в Вашингтоне указали на необходимость ограничить потери среди мирного населения сектора Газа.

9 октября, спустя два дня после начала войны, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки туда электричества, воды и топлива. 15 октября поставки воды с израильской территории возобновились под давлением США. Премьер Палестины Мухаммед Штайе назвал блокаду военным преступлением, в ООН заявили, что это запрещено гуманитарным правом.

По последним данным, число погибших в секторе Газа в результате военных действий достигло 4137 человек, пострадали свыше 13 тыс. В Израиле жертвами стали 1,4 тыс. человек, 3,8 тыс. пострадали.