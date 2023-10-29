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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль решил провести в Газе «ограниченные операции» по совету США

NYT: Израиль ведет ограниченные операции вместо масштабного наступления в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ пока проводит ограниченные операции в секторе Газа, в ходе которых военные выявляют слабые места боевиков ХАМАС. По данным NYT, Израиль изменил план наступления после обсуждений с властями США
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израиль решил пока воздержаться от полномасштабного наступления на сектор Газа и вместо этого проводит в анклаве «более ограниченные наземные операции», сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Эти действия соответствуют предложению, с которым, по данным газеты, выступал глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам действующих и бывших сотрудников Минобороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), судя по всему, проводит поэтапную операцию. В ее ходе разведывательные подразделения продвигаются вглубь территории, контролируемой палестинским исламистским движением ХАМАС. После обнаружения боевиков ЦАХАЛ вступает в бой с ними, чтобы выявить уязвимости. «Как только слабые места, швы и бреши будут обнаружены, [к бою] привлекут основные ударные силы», — заявил газете бывший сотрудник Пентагона и ЦРУ Мик Малрой.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал американскими войсками в Ираке, считает, что такая тактика позволяет израильским силам избежать лишних потерь. Другие американские чиновники в разговоре с изданием допустили, что Израиль мог поменять планы из-за переговоров об освобождении заложников и разногласий в руководстве Израиля по поводу необходимости полномасштабного вторжения.

Как пишет NYT, первоначальные планы Израиля по масштабной наземной операции в секторе Газа встревожили представителей властей США; те выразили обеспокоенность из-за «отсутствия достижимых военных целей» и неготовности военных к вторжению. Остин в разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом призвал тщательно проработать операцию. По данным источника газеты, Тель-Авив усовершенствовал план действий после обсуждений с Остином и другими американскими чиновниками.

Представители администрации Джо Байдена настаивают, что не вмешиваются в планы Израиля, отмечает NYT. Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению заложников из сектора Газа. Он сообщил, что Вашингтон отправил в Израиль специалистов, которые проконсультируют израильских коллег и убедятся, что они «нашли лучший способ доставить этих людей домой».

 27 октября представители ЦАХАЛ заявили, что расширяют действия в секторе Газа, отметив при этом, что о полномасштабной наземной операции речи пока не идет. Премьер Биньямин Нетаньяху объявил о новом этапе войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников. На север анклава зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения, а на следующий день к ним присоединились дополнительные силы. В ХАМАС заявили об отражении атак ЦАХАЛ.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа США Ллойд Остин
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