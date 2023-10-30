Действительно ли Израиль смягчит блокаду сектора Газа

В понедельник ЦАХАЛ продолжила продвижение вглубь сектора Газа, гуманитарный кризис в котором усугубляется. Под давлением США Израиль частично возобновил водоснабжение анклава и начал переговоры о «гуманитарных паузах» в боях

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

В понедельник, 30 октября, части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вышли к окраинам города Газа, блокировав транспортные магистрали, соединяющие юг и север сектора, и создав угрозу окружения города. Подразделения ХАМАС оказывают сопротивление и атакуют израильские танковые колонны. Гуманитарная ситуация в секторе Газа, население которого превышает два миллиона человек, продолжает ухудшаться.

Какова сейчас ситуация в секторе Газа

С начала войны между ХАМАС и Израилем более 1,4 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов ЦАХАЛ. Около 671 тыс. из них укрываются в убежищах, построенных Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве. Еще десятки тысяч нашли временное пристанище на парковках и крышах местных больниц. Кого-то приютили родные, живущие на юге анклава, из-за чего в некоторых квартирах живет по 50 человек, отмечают в БАПОР. Но никому, в том числе сотням иностранных граждан, так и не удалось покинуть анклав через единственный работающий КПП «Рафах» на границе с Египтом.

В анклаве обостряется дефицит продуктов и предметов первой необходимости. 28 октября несколько тысяч человек ворвались в складские помещения БАПОР на юге Газы и украли хранившиеся там пшеничную муку и предметы гигиены. На одном из складов хранилась гуманитарная помощь, прибывшая из Египта. Директор по делам БАПОР в Газе Томас Уайт назвал случившееся «тревожным симптомом разрушения гражданского порядка». «Рыночные запасы заканчиваются, а гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточна. Потребности населения огромны даже для элементарного выживания, а помощь, которую мы получаем, скудна и непоследовательна», — отметил Уайт.

Oxfam, международная конфедерация гуманитарных организаций, предупредила, что из-за нехватки чистой питьевой воды и скопления нечистот на улицах в секторе Газа может произойти вспышка холеры. «На протяжении десятилетий Oxfam оказывает гуманитарную помощь людям, оказавшимся в условиях войны… Но то, что происходит сегодня в Газе, беспрецедентно», — писал глава Oxfam GB Дэнни Шрискандараджа в колонке для The Guardian.

7 октября палестинское движение ХАМАС напало на израильские населенные пункты, расположенные рядом с границей сектора Газа. Одновременно по территории Израиля был нанесен ракетный удар. По данным израильских властей от 30 октября, погибли больше 1400 израильтян, еще 239 человек были взяты в плен. В ответ правительство Биньямина Нетаньяху объявило войну ХАМАС и начало наносить авиаудары по сектору Газа, подконтрольному группировке. ЦАХАЛ также проводит наземные операции в анклаве, призванные уничтожить инфраструктуру ХАМАС. Крупнейшая из них произошла 27 октября. По данным палестинского Министерства здравоохранения от 30 октября, при боевых действиях в анклаве погибли больше 8 тыс. человек, еще 20 тыс. ранены. Около 40% погибших — несовершеннолетние. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести полную блокаду сектора Газа, заявив, что в анклаве «не будет ни электричества, ни воды, ни топлива» до завершения боевых действий. Однако 15 октября после переговоров между Нетаньяху и президентом США Джо Байденом было принято решение постепенно восстановить водоснабжение юга сектора Газа.

Почему сфера здравоохранения страдает сильнее всего

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в секторе с начала войны из-за нехватки топлива закрылись 12 из 35 больниц и 46 из 72 поликлиник. На севере анклава, где идут наиболее интенсивные бои, продолжают работать десять больниц. 29 октября израильские ВВС нанесли авиаудар вблизи одной из них, «Аль-Кудс». Как заявил Палестинский Красный Полумесяц, бомбы упали всего в 50 м от здания.

В тот день другие медучреждения на севере Газы получили телефонные звонки — предупреждения ЦАХАЛ с требованием эвакуироваться. Израильские военные утверждают, что боевики ХАМАС разместили в туннелях под больницами, в том числе под крупнейшим госпиталем анклава «Аш-Шифа», командные пункты и используют врачей и пациентов в качестве живых щитов.

Работающий в больнице «Аль-Кудс» хирург «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) Недаль Абед пояснил РБК, что эвакуировать пациентов попросту некуда: все медучреждения и так переполнены, а в анклаве недостаточно реанимобилей для транспортировки тяжелораненых в более безопасные районы. «[Израильские военные] нам не предлагают каких-то решений или маршрутов, просто говорят: покиньте больницу. Получается, нам просто велят бросить наших пациентов на верную погибель», — пояснил медик.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус также раскритиковал приказ ЦАХАЛ эвакуировать «Аль-Кудс» и подчеркнул, что невозможно эвакуировать больницы, заполненные пациентами, не подвергая их жизнь опасности. «В соответствии с международным гуманитарным правом все медучреждения должны быть защищены», — напомнил Тедрос.

17 октября на больницу «Аль-Ахли» в Газе, где в тот момент укрывались несколько тысяч мирных жителей, упала ракета. ХАМАС обвинил в нападении ЦАХАЛ, а местный Минздрав сообщил, что при взрыве погибли почти 500 человек. ЦАХАЛ опровергла причастность к трагедии, заявив, что причиной стал неудачный пуск ракеты группировкой «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Израильские власти также усомнились в числе погибших, приведенном палестинской стороной, и предположили, что оно не превышает нескольких десятков.

Ситуация в самой больнице «Аль-Кудс» критическая. По оценке Абеда, там сейчас лежит около 600 пациентов, в том числе около 100 тяжелораненых в реанимации, а расчетная вместимость больницы в четыре раза меньше, около 150 человек. В палатах, где раньше стояли одна-две койки, рассказывает медик, сейчас лежат по пять-семь больных. По данным Палестинского Красного Полумесяца, в больнице укрываются от бомбардировок около 14 тыс. мирных жителей.

Генераторы, которые обеспечивают «Аль-Кудс» электричеством, время от времени выходят из строя, из-за чего приходится откладывать операции, а топлива для их работы остается критически мало, рассказал Абед. Врач пожаловался на острую нехватку медикаментов, препаратов для анестезии, перевязочных материалов и хирургических инструментов. «Новые пациенты поступают к нам после каждого авиаудара, буквально ежечасно. Ни одна больница в мире просто не смогла бы справиться с таким наплывом пациентов — к такому просто не готовят. Кто-то из тех, кого к нам успевают привезти, выживает, но спасти удается далеко не всех», — сообщил Абед.

Переполнены и больничные морги: по словам Абеда, тела погибших приходится размещать на территории больницы, а местные ритуальные службы не успевают выкапывать новые могилы и проводить захоронения.

Как меняется позиция Израиля

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Бедственная ситуация в секторе Газа привела к тому, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрела свою позицию в отношении конфликта, утверждает The Washington Post. Хотя Вашингтон по-прежнему подтверждает право Израиля на самооборону, он присоединился к призывам о «гуманитарных перерывах» в боевых действиях. По данным издания, переговоры о том, что Израиль получит взамен на них, продолжаются. ХАМАС предложил отпустить всех заложников-неизраильтян в обмен на временное прекращение огня (пока освобождены всего четыре заложника — двое израильтян и два гражданина США).

29 октября американский лидер в очередной раз созвонился с израильским премьером, а также президентом Египта Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить возможность увеличить объемы гуманитарной помощи. В тот же день израильские власти объявили о возобновлении работы второго из трех водопроводов, по которым до войны осуществлялась подача воды в анклав. В него теперь будет ежедневно поступать 28,5 млн л питьевой воды — чуть больше половины от довоенного объема в 49 млн, отмечает газета The Times of Israel. Связано ли это решение со звонком Байдена, не уточняется.

29 октября через КПП «Рафах» в Газу въехали 33 грузовика с питьевой водой, медикаментами и продовольствием. Как отметили в УКГВ ООН, это стало крупнейшей поставкой гумпомощи с 21 октября, когда была частично возобновлена работа КПП. В организации призвали включить в следующие поставки топливо — Израиль их блокирует из опасений, что горючее может быть использовано ХАМАС для производства ракет.

Газета The Washington Post также сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что под давлением администрации США израильские власти согласились ускорить процедуру досмотра грузовиков с гуманитарной помощью, чтобы увеличить их ежедневное число до 100 (в довоенное время этот показатель составлял 450).

Как пояснили в израильском управлении координатора по работе с гражданским населением контролируемых территорий, гуманитарные поставки в Газу, осуществляемые в рамках трехстороннего механизма с участием США, Египта и ООН, сначала проходят досмотр на израильско-египетском КПП «Ницана», после чего переправляются к КПП «Рафах», а оттуда — в палестинский анклав. Правительство Нетаньяху также согласилось прекратить блокировку мобильной связи и интернета в секторе Газа, отмечает The Washington Post. По данным портала NetBlocks.org, услуги связи стали доступны для большинства жителей анклава утром 29 октября.

Израильские власти настаивают, что масштабы бедствия в секторе Газа преувеличены. Израильское управление координатора по работе с гражданским населением контролируемых территорий заявило, что в секторе Газа сейчас около 1 млн л горючего, запасы которого полностью контролируются ХАМАС. По утверждениям израильских властей, именно группировка решает, сколько топлива получат больницы, очистные сооружения и другие объекты критически важной инфраструктуры. По оценке управления, запасов продовольствия в секторе хватит на месяц, а ХАМАС искусственно создает его нехватку, не поставляя топливо в не связанные с группировкой пекарни.