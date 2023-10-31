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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля заявила о расширении активности в Газе

ЦАХАЛ: армия Израиля расширила активность в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В ЦАХАЛ сообщили о вводе дополнительных сил в сектор Газа, но отказались комментировать видеозапись, на которой танк выстреливает в автомобиль, пытающийся от него уехать. Затем в армии пояснили, что ХАМАС использует обычные машины
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Армия Израиля «расширила активность» в секторе Газа, в анклав вошли дополнительные подразделения пехоты, бронетехники, артиллерии и инженерных войск, сообщил Washington Post представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Он добавил, что это сделано для достижения двух целей, поставленных перед вооруженными силами. «Первая — ликвидировать ХАМАС, а вторая — вернуть заложников домой», — пояснил Хагари.

Корреспонденты CNN в Сдероте сообщили, что со стороны сектора Газа неоднократно была слышна пулеметная стрельба, что говорит об интенсивных боевых действиях на севере анклава.

Представитель армии вместе с тем отказался прокомментировать видеозапись, снятую палестинскими журналистами, она была геолоцирована Washington Post. На кадрах виден белый седан (он снят сзади), едущий по шоссе в сторону перекрестка Нецарим. Близ перекрестка находился как минимум один израильский танк — он стоял за зданием, скрытый от оператора и находившихся в машине людей. Автомобиль достиг перекрестка, после чего медленно развернулся и попытался уехать, но танк выстрелил в него.

В израильской армии заявили CNN, что палестинская группировка ХАМАС использует гражданские автомобили для передвижения, но вместе с тем признали, что не знали, кто находился внутри конкретного автомобиля. «Как вы можете знать, что в этой машине нет террористов? У ХАМАСа нет ни джипов, ни танков, они используют гражданскую технику в своих военных целях», — сказал телеканалу представитель ЦАХАЛ майор Нир Динар.

Washington Post связался с журналистами, снявшими инцидент. По их словам, впереди в машине «был старик, а сзади сидела женщина с детьми». В больнице Аль-Акса рассказали, что погибли три человека.

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Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа 27 октября. «В последние часы армия увеличила темп атак в секторе Газа», нанося удары «по подземным целям и террористической инфраструктуре», пояснили в ЦАХАЛ. Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, в последние дни израильские сухопутные силы провели в секторе Газа несколько «целенаправленных рейдов», с тем чтобы подготовить почву для следующих этапов операции.

В тот же день Израиль нанес по сектору Газа наиболее массированные удары с начала войны, писали СМИ со ссылкой на очевидцев.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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