Власти Дагестана сообщили о работе силовиков в аэропорту Махачкалы

Толпа протестующих прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. Власти сообщили, что сейчас ситуация находится под контролем, на месте работают силовики

Ситуация с прорывом протестующих в аэропорт Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте, говорится в сообщении правительства Дагестана.

«Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта, не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта. Призываем жителей республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире», — добавили в пресс-службе.

Власти также попросили жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск в связи с «инцидентом» в аэропорту.

Как рассказал РБК местный житель, который направлялся в аэропорт, на трассе многокилометровая пробка — жители идут с флагами Палестины. Перед въездом в аэропорт стоят «Уралы» Росгвардии, рядом — броневики и машины полиции; через шлагбаумы не пропускают.

Толпа протестующих начала собираться у аэропорта Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Израиля. После прорыва в аэропорт люди вышли на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет. Власти временно закрыли аэропорт, а к месту беспорядков прибыл спецназ.

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МВД пообещало задержать всех участников незаконных протестов, а также привлечь к ответственности подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Главный раввин России Берл Лазар на фоне событий в Дагестане призвал верующих разных конфессий сделать все возможное, чтобы не позволить экстремистам «сжечь мосты дружбы» между народами многонациональной России, передает «РИА Новости». Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) призвал мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу.