Муфтий Дагестана заявил об ошибке участников штурма аэропорта

Решать проблемы, как в аэропорту в Дагестане нельзя, заявил муфтий Ахмед Абдулаев. В воскресенье вечером сотни людей ворвались на взлетное поле аэропорта из-за рейса из Израиля. Следователи возбудили дело о массовых беспорядках

Такими методами, как штурм аэропорта и погромы там, решить любые проблемы нельзя. Об этом в своем обращении заявил муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев.

«Что касается сегодняшней акции, это конечно искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путем этот вопрос не решается. Ваше возмущение мы очень понимаем, воспринимаем это очень болезненно», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram муфтията Дагестана.

При этом ситуация, при которой «самолет с израильтянами самолет летает сюда, запретить таким вариантом, такими акциями, это не запретишь», заявил муфтий. «Мы будем говорить с соответствующими людьми, будем пытаться стараться решать этот вопрос по другому. Не эмоциями, митингами, а соответствующим образом. Вам максимум терпения и спокойствия», — заявил он.

Муфтий добавил, что он очень переживает за всех, «за мусульман, которые сейчас гибнут в Палестине». Он добавил, что сейчас они «делают все, «что в наших силах, все возможное».

В воскресенье вечером из-за прилета рейса из Израиля на взлетное поле прорвались сотни человек. Они также ворвались в помещения аэропорта и искали там пассажиров рейса.

Управление СК по республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье «массовые беспорядки». Росавиация из-за беспорядков временно закрыла аэропорт на прием и отправку рейсов.