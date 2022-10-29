В Думе предложили приостановить судебные процессы против мобилизованных

Сразу после призыва по повестке или записи добровольцем судебные и исполнительные процессы следует прекратить, считают в «Единой России». Исключением станут выплаты алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца

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Депутаты «Единой России» предложили приостановить судебные и исполнительные производства против мобилизованных сразу после записи добровольцем или призыва по повестке, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь генсoвета партии Андрей Турчак.

Он указал, что действие законы не защищают мобилизованного до того момента, пока он не окажется в зоне боевых действий, однако между призывом «и попаданием на фронт может пройти много времени», но полноценно вести дела человек из воинской части уже не может. Предложенные поправки относятся к добровольцам, мобилизованным, служащим Минобороны, Росгвардии, полиции, прокуратуры, СК, ФСБ, МЧС и других ведомств.



«Исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок», — отметил Турчак.

В начале октября президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Затем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал об обращениях об отказе банков предоставить льготу добровольцам. Он указал, что добровольцы также вправе на кредитные каникулы, как служащие по контракту.

Частичная мобилизация в России была объявлена утром 21 сентября, 29 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Глава Минобороны подчеркнул: «Никаких дополнительных заданий не планируется». Оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено, рассказал Шойгу, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.



