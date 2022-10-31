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Гладков сообщил об обстреле приграничного поселка

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле приграничного поселка Красное
Обстрелом повредило окна и фасады двух частных домов. Никто не пострадал, сообщил Гладков
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений», — написал он.

Поселок Красное находится у границы с Харьковской областью Украины.

Обстрелы в Белгородской области участились с начала октября. В конце прошлой недели в поселке Красное в результате обстрела была повреждена крыша на ферме и хранилище сена. А накануне, 31 октября, под обстрел попало село Никольское в 15 км от украинской границы. В нем повредило линию электропередачи.

В регионе с 11 апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. 19 октября президент Владимир Путин ввел в Белгородской области и других приграничных регионах режим «среднего уровня реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
обстрел Белгородская область Вячеслав Гладков Украина ВСУ Военная операция на Украине
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