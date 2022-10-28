В Белгородской области обстреляли село

Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа, погибших и пострадавших нет, есть разрушения на ферме и сенохранилище, сообщил Гладков

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Приграничное село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — написал он в своем телеграм-канале.

Красное находится менее чем в 2 км от границы с Украиной.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов, в том числе Белгородской области, сообщали о десятках обстрелов населенных пунктов. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

Под удар неоднократно попадало и село Красное. 13 октября в результате обстрела были зафиксированы разрушения на территории школы. Ее ученики до этого перешли на дистанционное обучение.

Президент Владимир Путин 19 октября ввел уровень «среднего реагирования» в восьми граничащих с Украиной регионах: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который отвечает за координацию работы регионов по повышению безопасности, 25 октября заявил, что в этих регионах необходимы меры дополнительного реагирования.