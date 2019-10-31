Глава офиса президента заявил об «измученном» Зеленском

Президент Украины болезненно воспринимает критику в социальных сетях в свой адрес и «действительно измучен» ею, заявил глава его офиса Андрей Богдан. Президенту советуют иногда перестать «читать Facebook»

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом «Украинской правде» заявил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

«Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан.

Глава офиса заявил, что он иногда советует Зеленскому перестать «читать Facebook и читать интернет», поскольку, по словам Богдана, там представлена искаженная информация. «Он сильно за это переживает. Он действительно измучен», — добавил Богдан.

По словам главы офиса Зеленского, украинский лидер «очень сильно старается, все время куда-то ездит». «У него много международных встреч, Порошенко и не снилось», — добавил он.

Зеленский успел стать очень популярным в мире человеком, чему, по мнению Богдана, способствовало в том числе 14-часовое общение президента с прессой на рынке Kyiv Food Market, а также «американская история с импичментом». Она началась после того, как американские СМИ сообщили о попытках президента США Дональда Трампа оказать на Зеленского давление в политических целях. После этого Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора двух лидеров.