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Политика ,  
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Глава офиса президента заявил об «измученном» Зеленском
Президент Украины болезненно воспринимает критику в социальных сетях в свой адрес и «действительно измучен» ею, заявил глава его офиса Андрей Богдан. Президенту советуют иногда перестать «читать Facebook»
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом «Украинской правде» заявил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

«Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан.

Глава офиса заявил, что он иногда советует Зеленскому перестать «читать Facebook и читать интернет», поскольку, по словам Богдана, там представлена искаженная информация. «Он сильно за это переживает. Он действительно измучен», — добавил Богдан.

По словам главы офиса Зеленского, украинский лидер «очень сильно старается, все время куда-то ездит». «У него много международных встреч, Порошенко и не снилось», — добавил он.

Зеленский успел стать очень популярным в мире человеком, чему, по мнению Богдана, способствовало в том числе 14-часовое общение президента с прессой на рынке Kyiv Food Market, а также «американская история с импичментом». Она началась после того, как американские СМИ сообщили о попытках президента США Дональда Трампа оказать на Зеленского давление в политических целях. После этого Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора двух лидеров.

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По словам Богдана, такую популярность нужно использовать на благо страны — привлекать инвесторов, приглашать политиков, поправлять имидж государства. «А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии», — заключил он.

Об усталости Зеленского на посту главы государства также говорил актер основанной им студии «95 квартал» Евгений Кошевой. «Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким», — сказал он в конце сентября.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. На этом посту он сменил Петра Порошенко. Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, проведенного в начале октября, положительно деятельность нового украинского лидера оценивают 66% респондентов (против 73%, опрошенных месяцем ранее).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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