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Политика ,  
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Опрос показал снижение доверия украинцев к деятельности Зеленского

Социологи на Украине зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Как следует из результатов голосования, положительно деятельность главы государства оценили 66% респондентов против 73%, опрошенных месяцем ранее.

Опрос также показал падение рейтинга главы правительства Алексея Гончарука с 17% до 10% и спикера парламента Дмитрия Разумкова с 33% до 27%.

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При этом социологи фиксируют рост рейтингов сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — с сентября по октябрь его рейтинг вырос с 20% до 24% и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, чей рейтинг вырос до 23% против 19% месяцем ранее.

Как показал опрос, неизменным остался рейтинг руководителя партии «Голос» Святослава Вакарчука, который заручился поддержкой 25% респондентов.

Данный опрос проводился с 9 по 11 октября методом телефонного интервью. 

Ранее в сентябре 55% украинцев в ходе опроса службы «Рейтинг» положительно оценили вектор развития страны. Еще 18% посчитали, что страна развивается в неправильном направлении, 26% не смогли определиться с ответом.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, опрос
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