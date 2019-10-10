Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 12:42
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании Бизнес, 12:41 Кидавшего деньгами в пассажирку российского боксера вызвали в суд Спорт, 12:39 Зеленский сообщил о желании Порошенко возглавить новый Майдан Политика, 12:33 Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение Технологии и медиа, 12:32 Почему глава ЦБ усомнилась в выпуске национальной криптовалюты Крипто, 12:30 СК завел дело на владельца водочной компании Сметану Общество, 12:28 10 000 торговых центров прошли проверку на пожарную безопасность Партнерский материал, 12:26 Шоу «Паркуйся, выходи»: как блогер Настя Тукитук сдавала на права Авто, 12:23 Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году Экономика, 12:16 В австрийском Линце произошел взрыв Общество, 12:14 Греф и Набиуллина предложили усилить ответственность за киберпреступления Финансы, 12:13 Взболтать и не смешивать: тонкости современного корпоративного обучения Pro, 12:10 Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий Общество, 12:04 5 способов лучше работать, если работаешь на себя Pink, 12:04
Политика ,  
0 
Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное
Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию. Она может продлиться 10 часов, заявил Офис президента. Он уже ответил на вопрос о разговоре с Трампом. Главные заявления Зеленского — в обзоре РБК
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

О Донбассе

  • «Когда меня выбрали президентом, хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество — президента, который остановит войну. И я остаюсь этим человеком. Моя главная цель и главная линия — я такой человек — я хочу остановить войну <…>. Та часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А. План Б — все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинный путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Мы должны им обеспечить возможность быть здесь».
  • «Пока мы говорим только о «нормандском формате». <...> Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какими реальными шагами, как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже — давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах — «нормандском формате» и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против. <…> Дата [встречи в «нормандском формате»] сегодня зависит и от нас с вами. И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером Ангелой Меркель, мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, а потом предложат дату российской стороне».
  • «Если мы не сможем найти диалог на нормандском формате, я открыто скажу об этом. Если я увижу, что все готовы, мы будем говорить о выводе войск и так далее. Если же нет, если будет речь о том, что мы не сможем контролировать выборы, я приду к вам и скажу, что мы будем искать другой вариант».

О разговоре с Трампом

  • «Все эти истории с оружием и Burisma, они никак не связаны. <…> Они заблокировали помощь еще до нашего разговора. Но в разговоре об этом речи не шло, я об этом не знал. Уже потом я разговаривал с министром обороны, и он сказал, что у нас есть проблема, у нас заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем. Когда мне уже сказал министр обороны, я знал, что этот вопрос я буду поднимать в Польше, и я поднял этот вопрос с вице-президентом [США Майком Пенсом]. Я ему сказал, что это невозможно, пожалуйста, повлияйте на это. У нас была хорошая встреча, и после нашей встречи Америка разблокировала. Так что шантажа не было, потому что это не было предметом нашего разговора».

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

  • «Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны, США. Выбирайте своего президента сами, а вы тоже, не будете влиять на выборы в независимой Украине».

О Порошенко и протестах против «формулы Штайнмайера»

  • «Почему Порошенко против разведения? Он почувствовал, что «формула Штайнмайера» — это в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах, и мы действительно недокоммуницировали с людьми, это была наша ошибка. Ошибка Порошенко в том, что он считает, что может стать лидером второго Майдана. И европейские лидеры в шоке, как изменилась его риторика. И он своей риторикой подталкивает людей к Майдану».

Фотогалерея 
Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

  • «Я ничего не боюсь, в любой момент, если общество решит, что не хочет видеть меня президентом, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь. Но тогда люди точно не получат прекращения войны, и им придется выбирать среди того меню товаров, которые есть на этом рынке — продажном политическом рынке. <…> Я не в меню, я точно не товар, я не из политики пришел <…>».
  • «Нужно остановить войну и когда кто-то кричит, что это измена… А я думаю, что измена — это делать все, чтобы не дать мне возможность выполнить мои обещания остановить войну, уменьшить до нуля количество убитых. <…> О миротворцах — может так быть, что эта миссия появится на границе между Украиной и Россией».

Об общении с российскими артистами

  • «У меня с Андреем Макаревичем (лидер группы «Машина времени». — РБК) нормальные отношения. Мы редко виделись, но отношения нормальные. Нормальные отношения с [режиссером] Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы. Если кто-то из членов Comedy Club звонит мне — Семен Слепаков, Александр Ревва, — общаемся. Ревва вообще наш (смеется)».

Авторы: Анастасия Антипова, Елизавета Антонова, Юлия Сапронова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин ..., «нормандский формат»
Материалы по теме
Зеленский назвал встречу с Путиным условием прекращения войны в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter