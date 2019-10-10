Политика , 10 окт, 11:57
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Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное
Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию. Она может продлиться 10 часов, заявил Офис президента. Он уже ответил на вопрос о разговоре с Трампом. Главные заявления Зеленского — в обзоре РБК
О Донбассе
- «Когда меня выбрали президентом, хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество — президента, который остановит войну. И я остаюсь этим человеком. Моя главная цель и главная линия — я такой человек — я хочу остановить войну <…>. Та часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А. План Б — все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинный путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Мы должны им обеспечить возможность быть здесь».
- «Пока мы говорим только о «нормандском формате». <...> Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какими реальными шагами, как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже — давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах — «нормандском формате» и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против. <…> Дата [встречи в «нормандском формате»] сегодня зависит и от нас с вами. И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером Ангелой Меркель, мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, а потом предложат дату российской стороне».
- «Если мы не сможем найти диалог на нормандском формате, я открыто скажу об этом. Если я увижу, что все готовы, мы будем говорить о выводе войск и так далее. Если же нет, если будет речь о том, что мы не сможем контролировать выборы, я приду к вам и скажу, что мы будем искать другой вариант».
О разговоре с Трампом
- «Все эти истории с оружием и Burisma, они никак не связаны. <…> Они заблокировали помощь еще до нашего разговора. Но в разговоре об этом речи не шло, я об этом не знал. Уже потом я разговаривал с министром обороны, и он сказал, что у нас есть проблема, у нас заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем. Когда мне уже сказал министр обороны, я знал, что этот вопрос я буду поднимать в Польше, и я поднял этот вопрос с вице-президентом [США Майком Пенсом]. Я ему сказал, что это невозможно, пожалуйста, повлияйте на это. У нас была хорошая встреча, и после нашей встречи Америка разблокировала. Так что шантажа не было, потому что это не было предметом нашего разговора».