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Актер «Квартала 95» заявил об усталости Зеленского на посту президента

Евгений Кошевой, актер основанной президентом Украины Владимиром Зеленским студии «Квартал 95», рассказал в эфире «1+1» об усталости главы государства.

«Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел», — сказал Кошевой. По его словам, в настоящий момент он меньше общается с Зеленским, потому что у того «дел хватает».

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«Квартал 95» анонсировал шоу с критикой Зеленского

Зеленский вместе с Сергеем и Борисом Шефирами основал студию «Квартал 95» на базе одноименной команды КВН в 2003 году. В апреле 2019-го его избрали президентом Украины, а 20 мая он вступил в должность. После этого стало известно, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал 95», пока занимает должность главы государства, однако ему будут платить роялти за продукты, созданные студией в течение 15 лет.

В августе украинские СМИ сообщили, что Зеленский избавился от всех своих бизнес-активов в десяти компаниях, включая «Квартал 95». Он передал свои доли соратникам и партнерам. При этом Сергей Шефир указывал, что смена собственников является номинальной — после окончания президентства он получит свои активы назад.

Теги: Владимир Зеленский, президент, Украина
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«Квартал 95» анонсировал шоу с критикой Зеленского
Общество
Студия «Квартал-95» пять лет не будет платить Зеленскому зарплату
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