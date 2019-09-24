Актер «Квартала 95» заявил об усталости Зеленского на посту президента

Евгений Кошевой, актер основанной президентом Украины Владимиром Зеленским студии «Квартал 95», рассказал в эфире «1+1» об усталости главы государства.

«Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел», — сказал Кошевой. По его словам, в настоящий момент он меньше общается с Зеленским, потому что у того «дел хватает».

Зеленский вместе с Сергеем и Борисом Шефирами основал студию «Квартал 95» на базе одноименной команды КВН в 2003 году. В апреле 2019-го его избрали президентом Украины, а 20 мая он вступил в должность. После этого стало известно, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал 95», пока занимает должность главы государства, однако ему будут платить роялти за продукты, созданные студией в течение 15 лет.

В августе украинские СМИ сообщили, что Зеленский избавился от всех своих бизнес-активов в десяти компаниях, включая «Квартал 95». Он передал свои доли соратникам и партнерам. При этом Сергей Шефир указывал, что смена собственников является номинальной — после окончания президентства он получит свои активы назад.