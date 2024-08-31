Погибший в крушении F-16 летчик лоббировал поставки истребителей Украине

Летчик в 2022 году ездил в США, чтобы пролоббировать поставку F-16 на Украину, сообщила Wingmen for Ukraine. Месь погиб при первом крушении этого истребителя в на Украине 26 августа

Похороны украинского военного лётчика Алексея Меся (Фото: Press Service of the Ukrainian Air Forces / Reuters)

Летчик ВСУ Алексей Месь, погибший 26 августа в результате крушения первого переданного Украине истребителя F-16, активно агитировал за передачу стране боевых самолетов из западных стран, заявила в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Киеву.

«Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины», — говорится в заявлении организации.

НПО прикрепила к посту фотографию, на которой летчики стоят у здания Капитолия, где заседает американский конгресс.

В конце июля Украина получила первые из обещанных ей истребителей F-16 из Нидерландов. Через месяц украинский Генштаб сообщил о потере первого самолета. Истребитель потерпел крушение «во время захода на цель», сообщили в военном ведомстве.

Месь был в этом самолете, он погиб. Летчик проходил ускоренное обучение полетам на F-16. США и Украина сотрудничают в расследовании крушения.

The New York Times писала, что самолет могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить это. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Президент Украины Владимир Зеленский после крушения F-16 отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. Олещук обвинил Безуглую в дискредитации военного руководства страны. После увольнения он процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.