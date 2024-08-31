The Times of Israel узнала о смене Нетаньяху приоритета в сделке с ХАМАС

Глава Минобороны сказал премьеру, что Израиль стоит перед выбором: сохранить войска в Филадельфийском коридоре или вернуть заложников. Сохранение израильских войск там имеет решающее значение для государства, ответил Нетаньяху

Фото: Jamal Awad / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил министру обороны страны Йоаву Галланту, что он отдает приоритет сохранению израильских войск в Филадельфийском коридоре, а не спасению жизней оставшихся заложников в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Соответствующее заявление премьер сделал на заседании кабинета министров безопасности вечером 29 августа, пишет издание. На нем Нетаньяху потребовал от кабинета утвердить несколько карт, представленных Армией обороны (ЦАХАЛ), где показано, как Израиль намерен разместить свои войска в Филадельфийском коридоре.

Галлант потребовал от премьера объяснить необходимость голосования: из стенограммы встречи, которую обнародовал Channel 12, следовало, что министров заранее не предупредили о нем.

«ХАМАС на это не согласится, поэтому соглашения не будет и заложники не будут освобождены», — заявил Галлант коллегам. Нетаньяху ответил, что «решение таково».

Филадельфийский коридор — граница между сектором Газа и Египтом протяженностью 20 км. Он проходит от кибуца Керем-Шалом (на границе Израиля и сектора Газа) через город Рафах (город на границе сектора Газа и Египта) до побережья Средиземного моря. До 2005 года контролировался израильскими силами. Израильские войска ушли оттуда в 2005 году, было заключено Филадельфийское соглашение с Египтом, по которому Каир смог разместить вдоль коридора 750 пограничников со своей стороны. Палестинская сторона контролировалась Палестинской автономией до прихода к власти ХАМАС в 2007 году. Пограничный пункт Рафах (через него после начала войны Израиля с ХАМАС эвакуировались жители сектора Газа и доставлялась гуманитарная помощь) совместно контролировали Египет и палестинская администрация.

Галлант заявил, что Нетаньяху навязал свою позицию органам безопасности и переговорщикам, и что карты, представленные ЦАХАЛ, противоречат его позиции. Премьер отверг обвинения.

Тогда министр сказал коллегам, что они стоят перед выбором: сохранить войска в коридоре или вернуть заложников. «Если [Яхья] Синвар (глава политбюро ХАМАС. — РБК) поставит вас перед дилеммой: либо вы покидаете Филадельфию, либо возвращаете заложников, что вы будете делать?», - поинтересовался Галлант у Нетаньяху.

Премьер ответил ему, что сохранение ЦАХАЛ в коридоре имеет решающее значение для государства.

Точной информации о числе заложников, остающихся в плену у ХАМАС нет, после обменов Израиля с группировкой в несколько раундов их оставалось около 130 человек. По данным палестинской группировки, в ходе израильской операции в секторе Газа погибли 70 заложников. Израиль эту информацию не комментировал.

Нетаньяху прежде публично называл возвращение захваченных ХАМАС заложников приоритетом Израиля, а также условием для прекращения огня.

ХАМАС и Израиль в последние месяцы ведут переговоры о новой сделке с участием посредников. По данным источников Reuters, требование Израиля о сохранении войск в Филадельфийском коридоре стало одним из разногласий, ХАМАС «был особенно обеспокоен» этим.