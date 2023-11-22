Нетаньяху анонсировал «тяжелое, но верное» решение по заложникам

Израиль и ХАМАС близки к сделке: часть заложников вернется в Израиль в обмен на палестинских заключенных и паузу в боях. Нетаньяху отметил, что это на эти условия согласиться сложно, но нужно

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Возвращение захваченных боевиками заложников является наивысшим приоритетом для Израиля, война с группировкой ХАМАС будет продолжаться до достижения всех целей, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, пишет Times of Israel.

Он говорил о сделке, согласно которой не менее 50 заложников (женщины и дети) будут возвращены боевиками — взамен Израиль прекратит огонь на четыре-пять дней и освободит 150-300 палестинских заключенных.

«Перед нами стоит трудное решение, но правильное, — добавил Нетаньяху. — Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным».

Министр обороны Йоав Галлант предупредил, что министрам в ближайшие дни и часы предстоит взвесить «важные решения». Он назвал продвижение сухопутных частей ЦАХАЛ ключевым фактором в «усилении давления» на ХАМАС с целью переговоров и освобождения некоторых из 240 заложников. Он пообещал, что если решение о перемирии на несколько дней будет принято, после истечения этого срока ЦАХАЛ возобновит боевые действия «в полную силу». «Скажу честно — эта [сделка по заложникам] — сложная схема, она болезненная, но и правильная», — заключил министр обороны Израиля.

Первую группу заложников могут освободить уже в четверг, 23 ноября, выяснил телеканал «12 Channel». Боевики начнут отпускать израильтян поэтапно — в день около 12 человек. Собеседник канала в правительстве уточнил, что если кабинет министров одобрит сделку, власти Израиля опубликуют список заключенных, планируемых к обмену, у противников такого решения будет 24 часа на подачу петиции.

Власти США напомнили, что многие заложники могут находиться в «довольно тяжелом состоянии» и нуждаются в медицинской помощи «после содержания в отвратительных условиях». «Их безопасность... будет иметь первостепенное значение. Если это означает действовать медленнее, боже мой, мы будем действовать немного медленнее», — пояснил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби.

После завершения периода перемирия паузу в боях могут продлить, если появится возможность освободить еще больше заложников, сообщил Washington Post дипломат одной из стран Ближнего Востока на условиях анонимности.