Нетаньяху назвал освобождение заложников условием прекращения огня в Газе

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Одна из военных целей Израиля — освобождение заложников, только при выполнении этого условия будет прекращен огонь в секторе Газа, сообщил в интервью CNN премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Одна из военных целей — уничтожить ХАМАС, а вторая — вернуть наших заложников», — заявил премьер. По его словам, Израиль круглосуточно делает все возможное, чтобы боевики палестинского движения освободили около 200 ранее захваченных заложников.

Нетаньяху добавил, что весь мир должен присоединиться к Израилю в попытке освободить заложников. Единственное условие прекращения огня, которое будет рассматриваться, «то, при котором мы освободим наших заложников», заключил премьер.

Нетаньяху неоднократно исключал прекращение огня без возвращения заложников. Израиль ведет переговоры о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в Газе, однако, как пояснил премьер, это не означает прекращения боевых действий и перемирия с «террористами».