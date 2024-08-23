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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters узнал о препятствующих перемирию разногласиях Израиля и ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

В ходе переговоров о военном присутствии Израиля в секторе Газа и освобождении палестинских заключенных возникли разногласия, которые препятствуют прекращению огня, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных западных дипломатов и источники в палестинской группировке ХАМАС.

По данным агентства, ХАМАС «был особенно обеспокоен» требованием Израиля о сохранении позиции войск в коридоре Нецарим, что препятствует свободному перемещению палестинцев между северной и южной частями Газы. Кроме того, речь шла про войска в Филадельфийском коридоре, который разделяет Газу и Египет.

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Фото:Florion Goga / Reuters

Очередные непрямые переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта должны были пройти в Дохе 15 августа. ХАМАС обвинил Израиль в выдвижении новых требований и отказался от участия.

Позже Reuters со ссылкой на источники сообщил, что израильская сторона отказалась передавать ХАМАС 100 палестинских заключенных. В ответ ХАМАС не стал принимать американо-израильский документ. Тогда агентство отметило, что одним из ключевых препятствий для подписания соглашения является вопрос обмена заложников.

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ХАМАС Израиль переговоры войска разногласия
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