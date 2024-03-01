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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС назвал число погибших от атак Израиля заложников в Газе

ХАМАС: около 70 заложников погибли от атак Израиля в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате ударов Израиля в ходе операции в секторе Газа погибли около 70 заложников, сообщил официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убейда в телеграм-канале.

«Мы подтверждаем, что число заложников, которые были убиты в результате военных операций вражеской армии в секторе Газа, может превышать 70 человек», — говорится в сообщении.

Израиль пока не комментировал эту информацию.

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Стороны конфликта пока находятся на стадии переговоров, в том числе по вопросу об освобождении заложников. 24 февраля Al Hadath сообщил, что участники второго раунда переговоров обсудили планы освободить еще десятки заложников. По данным телеканала, речь шла о первом этапе возможного соглашения, который мог бы включать освобождение 40 заложников в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ynet писал со ссылкой на саудовский телеканал Asharq Al-Awsat, что ХАМАС смягчил условия к Израилю в вопросе освобождения захваченных людей по сравнению с первоначальными требованиями — группировка ранее настаивала на освобождении 1,5 тыс. палестинских заключенных в обмен на 40 заложников.

ХАМАС назвал число погибших от атак Израиля заложников в Газе
ХАМАС назвал число погибших от атак Израиля заложников в Газе

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