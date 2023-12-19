Посол Израиля в России: в заложниках у ХАМАС остались трое россиян

В плену у ХАМАС остаются трое россиян, всего в заложниках находится примерно 130 человек, сообщил посол Израиля в России. Он заявил, что переговоров о перемирии с ХАМАС не ведется, но обсуждаются условия режима прекращения огня

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В заложниках у палестинской исламистской группировки ХАМАС остаются порядка 130 человек, среди них трое россиян, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

По словам диппредставителя, в плену у ХАМАС также находятся 11 иностранцев, у которых нет израильского гражданства.

Посол допустил, что Израиль присоединится к операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море на фоне атак со стороны йеменских хуситов, поскольку эти нападения могут «в какой-то мере повлиять на экономическую блокаду Израиля».

Бен Цви добавил, что на данный момент не ведутся переговоры о перемирии с ХАМАС, но представители Израиля, США и Катара обсуждают условия режима прекращения огня и освобождения заложников.

Война Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка атаковала южные регионы страны. С 24 ноября по 1 декабря действовало перемирие: в этот период движение отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян, а Израиль освободил из тюрем несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия и условий освобождения заложников. Группировка утверждала, что отпустила всех женщин и детей, взятых в заложники.

В начале ноября российский посол в Израиле Анатолий Викторов говорил, что ХАМАС удерживает пять-шесть российских граждан. В ходе перемирия группировка освободила троих россиян вне договоренностей с Израилем «в ответ на усилия президента России Владимира Путина».