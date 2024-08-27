Израиль сообщил о спасении мусульманского бедуина из заложников ХАМАС

ЦАХАЛ отчиталась об операции по спасению охранника фабрики, который был похищен боевиками в прошлом октябре. Однако армейское радио выяснило, что мужчина сбежал сам, а военные наткнулись на него случайно

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Израильский спецназ спас 52-летнего заложника по имени Каид Фархан Аль-Кади, похищенного прошлой осенью боевиками ХАМАС, сообщила армия (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Заложника удерживали в подземном тоннеле под бедуинской общиной Рахат, сведения о его нахождении предоставила разведка. ЦАХАЛ не стала раскрывать подробности операции. После возвращения в Израиль мужчину отправили в больницу на медосмотр, его состояние стабильное.

«Но все еще остаются 108 заложников, чьи семьи все еще ждут новостей о том, что их близкие вернулись домой. И они должны знать, что мы не успокоимся, пока не выполним нашу миссию по возвращению всех наших заложников домой», — сказано в сообщении.

Радиостанция Galei Tzahal, которая основана армией Израиля, сообщила со ссылкой на источники, что Аль-Кади сам сбежал и был случайно обнаружен военнослужащими, а операция по его спасению не была запланирована.

Аль-Кади — мусульманин и член израильской бедуинской общины, он родом из деревни недалеко от Рахата на юге Израиля. Он работал охранником на упаковочной фабрике в израильском кибуце Маген неподалеку от границы с Газой. Он стал восьмым заложником, которого удалось вернуть в Израиль живым в ходе силовой операции.