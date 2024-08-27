Израиль сообщил о спасении мусульманского бедуина из заложников ХАМАС
Израильский спецназ спас 52-летнего заложника по имени Каид Фархан Аль-Кади, похищенного прошлой осенью боевиками ХАМАС, сообщила армия (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
Заложника удерживали в подземном тоннеле под бедуинской общиной Рахат, сведения о его нахождении предоставила разведка. ЦАХАЛ не стала раскрывать подробности операции. После возвращения в Израиль мужчину отправили в больницу на медосмотр, его состояние стабильное.
«Но все еще остаются 108 заложников, чьи семьи все еще ждут новостей о том, что их близкие вернулись домой. И они должны знать, что мы не успокоимся, пока не выполним нашу миссию по возвращению всех наших заложников домой», — сказано в сообщении.
Радиостанция Galei Tzahal, которая основана армией Израиля, сообщила со ссылкой на источники, что Аль-Кади сам сбежал и был случайно обнаружен военнослужащими, а операция по его спасению не была запланирована.
Аль-Кади — мусульманин и член израильской бедуинской общины, он родом из деревни недалеко от Рахата на юге Израиля. Он работал охранником на упаковочной фабрике в израильском кибуце Маген неподалеку от границы с Газой. Он стал восьмым заложником, которого удалось вернуть в Израиль живым в ходе силовой операции.
Израильские бедуины имеют гражданство Израиля и, как правило, живут в районе пустыни Негев. Считается, что они происходят от арабских и набатейских племен. В Израиле много городов, где оседают бедуины, прежде ведшие кочевой образ жизни, отмечает портал AllIsrael. Вместе с тем некоторые бедуины перемещаются между общинами не реже двух раз в год, продолжая традицию кочевничества.
Во время октябрьского нападения ХАМАС на Израиль погибли не менее 17 бедуинов, всего в еврейском государстве погибли 1,4 тыс. человек, примерно 250 попали в заложники. В секторе Газа, по оценке местного Минздрава, погибли более 40 тыс. человек.
The New York Times отмечает, что бедуины стали «незаметной жертвой» войны, но и до нападения бедуины страдали от напряженной ситуации между Израилем и ХАМАС: немногим из них были доступны поликлиники и бомбоубежища, ведь они часто живут в поселениях, которые правительство Израиля не считает населенными пунктами. Несмотря на то что бедуины не становятся специальной целью атак ХАМАС, им сложно найти убежище при обстрелах южного Израиля.
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