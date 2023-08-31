NYT узнала о трудностях с обучением украинцев на Leopard в Германии

Танки Leopard 1A5 — устаревшая модель, и для обучения солдат ВСУ Берлину пришлось искать бывших танкистов, которые проходили подготовку в 1980–90-х годах. Москва заявляла о потере Киевом как минимум 25 Leopard без уточнения модели

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Во время обучения в Германии украинских солдат управлению танками Leopard 1A5 были сложности с поиском инструкторов, так как машины были давно списаны с вооружения армии ФРГ, пишет The New York Times (NYT). Газета поговорила с руководителями подготовки — подполковником Марко Маульбекером и бригадным генералом Андреасом Марлоу.

Инструкторами становились бывшие немецкие танкисты, которые обучались на этих машинах в 1980–90-х годах, а также солдаты из голландской и датской армий, где Leopard 1A5 пробыли на вооружении дольше, чем в Германии. Некоторые инструкторы были гражданскими лицами в возрасте 50–60 лет.

Всего Германия обязалась отправить Украине более 100 Leopard 1A5, 10 из них уже прибыли в страну. Также она направила более современные Leopard 2А6, однако только 18 единиц.

Марлоу отметил, что Leopard 1A5, несмотря на свой возраст, могут быть полезны и эффективны в правильном месте и в правильном контексте. Кроме того, у них есть преимущества по сравнению с другими устаревшими танками, которые использует Украина, — например, приборы ночного видения и возможность двигаться задним ходом.

Leopard 2A6 значительно дороже своих предшественников и их бы пришлось изымать из запасов немецкой армии, в то время как списанные Leopard 1A5 возвращают в строй после ремонта. Кроме того, их легче осваивать украинским солдатам, также они требуют более простого обслуживания и ремонта.

Россия отрицательно относится к поставкам западных вооружений Украине. В МИДе предупреждали, что отправка танков Leopard Киеву приведет к эскалации конфликта.

ВСУ используют их в ходе контрнаступления, которое идет уже почти три месяца и, по мнению президента Владимира Путина, «провалилось». В начале августа, то есть по итогам двух месяцев наступления, Украина лишилась 25 танков Leopard, сообщало российское Минобороны. В общей сложности ее потери ведомство оценило в 43 тыс. военнослужащих и почти 5 тыс. единиц вооружений.