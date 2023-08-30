Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
В пакет помощи вошли боеприпасы, патроны, запчасти, стрелковое оружие, экипировка, военная техника и установки, в том числе:
- 10 танков Leopard 1 A5;
- 28 гусеничных вездеходов Bandvagn;
- 40 боевых машин пехоты Marder;
- 54 бронетранспортера M113;
- 16 разведывательных дронов Vector;
- одна радиолокационная станция TRML-4D;
- 46 зенитных самоходных установок Gepard;
- две системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Германия поставляет Украине вооружения с начала российской спецоперации. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.
Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».