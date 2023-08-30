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Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder

Германия передала Украине новый пакет военной помощи с 10 танками Leopard
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В пакет помощи вошли боеприпасы, патроны, запчасти, стрелковое оружие, экипировка, военная техника и установки, в том числе:

  • 10 танков Leopard 1 A5;
  • 28 гусеничных вездеходов Bandvagn;
  • 40 боевых машин пехоты Marder;
  • 54 бронетранспортера M113;
  • 16 разведывательных дронов Vector;
  • одна радиолокационная станция TRML-4D;
  • 46 зенитных самоходных установок Gepard;
  • две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской спецоперации. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder
Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder

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Теги
Германия Украина танк Leopard беспилотники дроны боеприпасы
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