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Армия Украины за время продолжающегося третий месяц наступления потеряла свыше 4,9 тыс. единиц вооружения, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что среди них — 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley. «Противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии», — добавили в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что потери Украины с начала наступления составили свыше 43 тыс. военнослужащих.

Военные расходы Киева составляют около 2 трлн грн в год (около $53,3 млрд), заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что это больше, чем доход бюджета до начала военных действий. Сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также грантов и кредитов, сказал премьер.

Минобороны в последний раз официально о потерях России говорилось в сентябре 2022 года. Тогда ведомство сообщило, что в военной операции погибло 5937 человек.