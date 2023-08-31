WSJ рассказала о мерах безопасности Пригожина при перелетах

Евгений Пригожин при полетах за рубеж мог сменить до трех самолетов; на воздушных судах отключали транспондеры, а в середине пути пункт назначения внезапно мог измениться, пишет WSJ. У членов экипажей были поддельные паспорта

Бизнес-джет Embraer Legacy (Фото: Люба Островская / File Photo / Reuters)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин при полетах за границу и внутри России использовал частные самолеты, оснащенные средствами обнаружения слежки и стеклами с электронной тонировкой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отставных российских офицеров, бывших вагнеровцев, африканских и ближневосточных чиновников и другие источники. Это же оборудование было установлено на бизнес-джете Embraer Legacy, потерпевшем крушение в Тверской области 23 августа.

Такие меры были продиктованы не только соображениями безопасности, но и стремлением избежать санкционных ограничений, пишет WSJ. Издание отмечает, что санкции против Пригожина и его ЧВК ввели США и еще около 30 стран; ограничения среди прочего подразумевают запрет на обслуживание воздушных судов. По данным газеты, Embraer Legacy 600 стоимостью около $10 млн несколько раз менял регистрацию и юрисдикцию; внимание журналистов самолет привлек в 2019 году, когда попал под американские санкции вместе с компанией-владельцем Autolex с Сейшельских островов.

Как передает WSJ, джеты Пригожина, вылетающие в Сирию или Ливию с подмосковного военного аэродрома Чкаловский или из ближайших гражданских аэропортов, регулярно отключали транспондеры и исчезали с радаров. Члены экипажей, у которых были поддельные паспорта, проверяли списки пассажиров непосредственно перед взлетом, а в середине полета внезапно мог измениться пункт назначения. Основатель ЧВК при полете в страны Африки мог сменить два-три самолета.

Пригожин часто мог проводить встречи замаскированным либо на взлетно-посадочной полосе — на случай, если ему грозит задержание и нужно быстро покинуть страну, пишет WSJ. Например, в октябре 2022 года он провел переговоры с маршалом Халифой Хафтаром, лидером Ливийской национальной армии, на авиабазе на востоке страны. Пригожин тогда был одет в военную форму, на нем были темные очки и накладная борода, его сопровождала охрана.

Меры безопасности основатель ЧВК дополнительно усилил после неудавшейся попытки мятежа в России 23–24 июня. По словам источников WSJ, при полетах внутри страны он перестал использовать военные аэродромы и самолеты МЧС.

Джет Embraer 23 августа вылетел из Москвы в Петербург и рухнул в Тверской области. Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина 27 августа, через четыре дня после катастрофы. В заявленном списке пассажиров были также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, несколько бойцов ЧВК, гендиректор связанной со структурами предпринимателя ЗАО «Нева» Валерий Чекалов и три члена экипажа. 29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

СК завел по факту авиакатастрофы дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследование обстоятельств произошедшего также начала специальная комиссия Росавиации. Международный авиационный комитет заявил, что не участвует в нем. В Кремле, говоря о ходе расследования, подчеркнули, что «речи о международном аспекте идти не может». Там не исключили, что к крушению могло привести «преднамеренное злодеяние».