США ввели санкции против двух россиян из-за Пригожина

США ввели санкции против двух россиян из-за Пригожина

Речь идет о двух сотрудниках «Агентства интернет-исследований». Под санкции также попали яхта и три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежат Евгению Пригожину

Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян, которых Вашингтон считает связанными с «Агентством интернет-исследований», сообщается на сайте ведомства.

В список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Кроме того, под санкциями оказались три компании — Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries. По данным Минфина США, они связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.



В санкционный список также внесли яхту St. Vitamin (США связывают ее с компанией Beratex), а также самолеты Embraer ERJ 135 (бортовой номер M-SAAN, Autolex), Hawker 800 (б. н. M-VITO, Beratex) и British Aerospace 125-800 (б.н. VP-CSP, Linburg).

«Никаким образом не могу комментировать решение Минфина США, это их частное дело», — сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина.