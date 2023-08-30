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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Кремль назвал «преднамеренное злодеяние» версией крушения джета Пригожина

Кремль назвал преднамеренное злодеяние версией крушения джета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
Песков назвал версию о «скажем так, преднамеренном злодеянии» в числе возможных причин крушения самолета Пригожина и призвал дождаться итогов расследования СК. Источники РБК говорили, что в числе версий — внешнее воздействие
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбирается СК, это «наше, российское расследование». Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Комментируя просьбу Бразилии о совместном расследовании, он подчеркнул, что «речи о международном аспекте идти не может». «Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация с этой авиакатастрофой», — добавил Песков.

«Поскольку нет выводов, я вам не могу точно это сформулировать. Но очевидно, что существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние. Давайте дождемся все-таки результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет», — пояснил Песков.

Источник РБК в правоохранительных органах говорил сразу после крушения самолета, что следствие рассматривает различные версии катастрофы, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) предлагал российской стороне расследовать авиакатастрофу совместно, но получил отказ. Его интерес к расследованию связан с тем, что самолет Embraer Legacy 600 произвела бразильская компания. Российская сторона не обязана соглашаться, «им только рекомендовано это сделать», — заявил глава CENIPA Марсело Морено. Он отметил, что участие было бы дистанционным.

Москве следует принять помощь Бразилии из-за подозрений в причастности к авиакатастрофе, заявили опрошенные Reuters бывшие следователи. Один из них, бывший американский следователь по авиакатастрофам Джефф Гуззетти счел, что если этого не произойдет, то «это верный признак того, что прозрачного расследования не будет».

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Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
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Бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа — спустя ровно два месяца после попытки военного мятежа. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, все десять человек на борту погибли.

В списке пассажиров, опубликованном Росавиацией, числились сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, несколько бойцов ЧВК, гендиректор связанной со структурами Пригожина ЗАО «Нева» Валерий Чекалов и три члена экипажа. Тела принадлежат людям из списка, подтвердил позднее СК по результатам молекулярно-генетических экспертиз. Ведомство завело дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

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Евгений Пригожин Бразилия Embraer
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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