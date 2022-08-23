Президент Польши в Киеве призвал демонтировать «Северный поток-2»

Польский президент счел, что западные страны должны требовать не только приостановки, но и ликвидации газопровода «Северный поток-2»

Анджей Дуда (Фото: АНдрей Кравченко / AP)

Газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа», трансляцию вел телеканал «Суспiльне» на YouTube.

«Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал он.

Дуда вспомнил, что строительство «Северного потока-2» началось уже после присоединения Крыма к России. Он указал, что, несмотря на осуждение процесса вхождения полуострова в состав России, многие страны «задабривали» Кремль, чтобы продолжать вести бизнес, как обычно.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу, который проходит по дну Балтийского моря. Он состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Прокладка трубопровода осложнялась санкциями США, но в сентябре 2021 года «Северный поток-2» был достроен. В ноябре Германия приостановила сертификацию газопровода и обязала его оператора Nord Stream 2 AG привести свою организационно-правовую форму в соответствие с немецким законодательством. В январе компания создала «дочку», которая должна была стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Однако после того, как Россия признала независимость республик Донбасса и начала военные действия на Украине, процесс сертификации был остановлен, а сам оператор попал под санкции. В мае «Газпром» сообщил, что инфраструктура газопровода, которая находится в России, будет использоваться для газификации северо-западных регионов.

В июне и июле этого года «Газпром» резко сократил объемы поставок газа по «Северному потоку-1» со 167 до 67 млн куб. м. Компания объяснила уменьшение задержкой ремонта газотурбинного двигателя немецкой компанией Siemens из-за санкций Канады, а также окончанием срока эксплуатации других турбин. Министр экономики Германии Роберт Хабек счел сокращение экспорта политически мотивированным.

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На этом фоне президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток-2» для решения энергетического кризиса в Европе. Он рассказал, что обсуждал эту тему с немецким канцлером Олафом Шольцем, но он подчеркнул, что сейчас не время.

Министр экономики Германии сравнивал возможный запуск российского газопровода с поднятием белого флага и капитуляцией Европы.