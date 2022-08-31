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Путин заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами и новых вопросах

Путин: ситуация с лесными пожарами меняется в целом в позитивном ключе
Ситуация с лесными пожарами в России в целом меняется в лучшую сторону, однако вместе с тем возникают новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент. По данным МЧС, в борьбе с пожарами участвуют более 6 тыс. человек
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами в российских регионах в целом развивается в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания», — отметил он.

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Проводивший накануне заседание правительственной комиссии зампред кабмина Дмитрий Григоренко, докладывая о ситуации с пожарами, заявил, что локализованы пожары в Марий Эл и Нижегородской области, при этом ни один населенный пункт не попал в зону риска. Он заверил, что в течение суток будет полностью локализован пожар в Ивановской области, а также очаг возгорания в Рязанской области, который активизировался накануне из-за сильного ветра.

Григоренко указал, что из Рязанской области начали выводить спасателей и технику, поскольку ситуация с пожарами там улучшилась, и такого количества специалистов не требуется. По его словам, в самые критические моменты в области на тушении пожаров работали более 9 тыс. человек. Также Григоренко отметил, что люди, которых эвакуировали из некоторых населенных пунктов из-за угрозы распространения огня, уже вернулись в свои дома.

В Ростовской области локализовали лесной пожар площадью 269 га
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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков доложил президенту, что из-за возгораний в регионе не пострадало ни одно строение, и заверил, что ситуация с пожарами находится под контролем. Об этом он говорил еще 26 августа. Лесные пожары в Рязанской области привлекли особое внимание после того, как дым от возгораний в Рязанской области достиг Москвы и Подмосковья. По версии главы МЧС Александра Куренкова, причиной возгораний могли стать поджоги. Малков утверждал, что пожары спровоцировала жаркая, сухая и ветреная погода.

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По данным МЧС, в ликвидации природных пожаров задействованы более 6 тыс. человек и порядка 2 тыс. единиц техники. Рослесхоз сообщает, что за прошедшие сутки в 27 регионах России потушили 72 лесных пожара и продолжают бороться с 63 возгораниями в 14 субъектах. В ряде регионов, в том числе в республиках Коми и Марий Эл, Ивановской, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областях, а также в подмосковных Химках продолжает действовать режим ЧС.

По итогам заседания правительственной комиссии по ситуации с пожарами кабмин сообщил, что в Ивановской области удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты. По информации правительства, в Рязанской области увеличилась площадь, пройденная огнем, что объясняется плановым отжигом лесов для профилактики распространения возгорания. В кабмине рассказали, что задымление в регионе происходит из-за тления кустарников в болотистой местности.

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лесные пожары Владимир Путин правительство

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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