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Лесные пожары и наводнения ,  

В Ростовской области локализовали лесной пожар площадью 269 га

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Верхнедонском районе Ростовской области на площади 269 га локализовали лесной пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Угрозы населенным пунктам нет, отметили в МЧС.

Для тушения пожара привлекли силы и средства лесного хозяйства, муниципалитетов и МЧС, также были привлечены добровольцы. Всего в тушении пожара приняли участие 285 человек и 99 единиц техники. Кроме того, были привлечены два вертолета Ми-8: один от МЧС, а другой — от Министерства обороны.

Ростовский губернатор допустил, что причиной лесных пожаров стали поджоги
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О лесном пожаре в Верхнедонском лесничестве сообщалось утром 28 августа. Тогда власти говорили, что площадь пожара составила 203 га. Лесничество находится в северной части Ростовской области. Площадь его лесного фонда — более 50 тыс. га.

С середины августа власти Ростовской области сообщали о нескольких крупных пожарах. Горел лес в Каменском районе, позднее — камыш на левом берегу Дона в самом Ростове-на-Дону. Губернатор Василий Голубев допускал, что причиной возгораний могли стать поджоги.

Леса горят и в других регионах России. Запах гари и смога от крупных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. По последним данным Рослесхоза, в 16 субъектах России тушат 103 пожара, режим ЧС действует, помимо Рязанской области, в Нижегородской области и Коми, а также на части территории Ростовской и Ивановской областей, Марий Эл, Якутии и ХМАО. В 64 регионах установлен особый противопожарный режим.

Теги
Ростовская область лесной пожар МЧС локализация
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