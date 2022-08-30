В Ивановской области предотвратили продвижение огня к населенным пунктам

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Экстренные службы смогли предотвратить распространение огня в сторону населенных пунктов в Ивановской области, где в воскресенье произошел пожар, на ликвидацию которого направили более 1 тыс. человек и 160 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.

«Оперативно обустроена защитная минерализованная полоса длиной 70 км с целью остановки распространения огня, в том числе на населенные пункты. В данный момент такая угроза предотвращена. Кромка активного горения за сутки сокращена в два раза», — говорится в сообщении.

МЧС также сообщает о предотвращении распространения пожара на населенные пункты в Ивановской области. По данным ведомства, по состоянию на 12:40 в борьбе с пожарами в регионе участвовали около 900 человек и более 140 единиц техники, в том числе четыре вертолета Ми-8, вертолет БО-105, два самолета Бе-2003 и пять Ил-76.

Правительство также отмечает, что в Рязанской области увеличилась площадь, пройденная огнем, что объясняется плановым отжигом лесов для профилактики распространения возгорания. Задымление в регионе происходит из-за тления кустарников в болотистой местности, утверждают в кабмине.

Пожары в Рязанской и Нижегородской областях, а также Республике Марий Эл остаются локализованными, экстренные службы продолжают заливать очаги задымления, уточняет правительство. Всего с начала пожара авиацией сброшено 24,7 тыс. т воды в Рязанской области и более 3,2 тыс. т — в Нижегородской области и Республике Марий Эл.

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В Ивановской, Ростовской, Рязанской, Нижегородской областях, республиках Коми и Марий Эл из-за возгораний продолжает действовать режим ЧС, отмечает Рослесхоз.

Ситуация с лесными пожарами привлекла особое внимание после того, как дым от возгораний в Рязанской области достиг Москвы и Подмосковья. По версии главы МЧС Александра Куренкова, причиной возгораний могли стать поджоги. Врио главы региона Павел Малков утверждал, что пожары спровоцировала жаркая, сухая и ветреная погода.