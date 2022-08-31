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Боррель исключил практические решения по визам на саммите ЕС в Праге

Глава дипломатии ЕС Боррель: на саммите в Праге не будет практических решений по визам
Никаких практических решений по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС не ожидается, сказал глава европейской дипломатии. Он выразил уверенность, что удастся достичь единства и найти правильное политическое решение
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге не предпримут никаких практических шагов по визам для россиян, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Встреча носит неформальный характер — только дискуссия, никаких практических решений», — сказал Боррель в среду по прибытии на встречу (цитата по ТАСС).

О том, что никаких практических решений по итогам неформальной встречи не ожидается, глава европейской дипломатии говорил и накануне. Он выразил уверенность, что страны смогут найти правильное политическое решение вопроса, несмотря на несходство мнений.

В среду Боррель также выразил надежду, что удастся добиться единства и принять политическое решение.

«Мы не можем позволить себе казаться разобщенными в таком важном деле, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом», — отметил он, его слова приводит Reuters.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

По мнению главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, визовые ограничения должны вводиться против «конкретных людей»: тех, кто поддерживает военные действия на Украине или пытается избежать экономических санкций, цитирует ее издание De Morgen. Россияне, не согласные с позицией Кремля, по-прежнему должны иметь возможность покинуть Россию, убеждена она. Министр указала также на невозможность выдавать туристические визы из-за высылки дипломатов из посольства Бельгии в России.

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Против полного запрета на визы выступил и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. «У нас не должно быть нового железного занавеса в Европе», — подчеркнул он.

За запрет на выдачу виз россиянам высказывались Украина, страны Балтии, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и некоторые другие. Не поддерживают визовые ограничения, в частности, Франция и Германия. При этом ФРГ предложила приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией. Среди других возможных вариантов — повысить стоимость оформления визы и замедлить ее выдачу.

Как поясняли в ЕК, визовый кодекс ЕС «не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз», однако каждая отдельная страна вправе принимать те или иные меры самостоятельно.

В Кремле пообещали ответить на визовые ограничения «наилучшим образом, чтобы это соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан».

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Теги
Елена Чернышова
визы Жозеп Боррель ЕС
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