Оппозиция Белоруссии заявила о планах создать спецлагеря для протестующих

Уволившиеся белорусские силовики опубликовали запись, на которой человек с голосом, похожим на замглавы МВД, приказывает на разгонах протестов «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». В МВД Белоруссии запись назвали фейком

В пятницу, 15 января, организация BYPOL, созданная уволившимися после протестов белорусскими силовиками, опубликовала аудиозапись. На ней человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгонов действовать жестко: «либо покалечить, либо изувечить, либо убить», и рассказывает о планах по созданию спецлагеря для отселения лиц, неоднократно принимавших участие в акциях протеста.

Запись была сделана не раньше 30 октября, о чем свидетельствуют некоторые детали разговора, говорят в BYPOL. Лидеры белорусской оппозиции заявили, что передали запись в международные инстанции и потребовали принять меры в отношении Карпенкова.

О чем говорит голос на записи

«И понятно, от чего умер этот пьяница и дебил, как его... Да, Тарайковский (убитый во время протестов митингующий). Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь <...> Российское оружие, травматическое оружие, с близкого расстояния от боевого ничем не отличается», — говорит человек на аудиозаписи. По его словам, после начала протестов Россия продала белорусам несколько десятков травматических пистолетов Ярыгина — о них и говорит голос на аудиозаписи.

Также он дает установку силовикам: как работать на протестах. «Если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну, нанесите ему что-то в таком виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился», — говорит человек на аудиозаписи.