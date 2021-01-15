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Протесты в Белоруссии ,  
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Оппозиция Белоруссии заявила о планах создать спецлагеря для протестующих

Уволившиеся белорусские силовики опубликовали запись, на которой человек с голосом, похожим на замглавы МВД, приказывает на разгонах протестов «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». В МВД Белоруссии запись назвали фейком

В пятницу, 15 января, организация BYPOL, созданная уволившимися после протестов белорусскими силовиками, опубликовала аудиозапись. На ней человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгонов действовать жестко: «либо покалечить, либо изувечить, либо убить», и рассказывает о планах по созданию спецлагеря для отселения лиц, неоднократно принимавших участие в акциях протеста.

Запись была сделана не раньше 30 октября, о чем свидетельствуют некоторые детали разговора, говорят в BYPOL. Лидеры белорусской оппозиции заявили, что передали запись в международные инстанции и потребовали принять меры в отношении Карпенкова.

О чем говорит голос на записи

«И понятно, от чего умер этот пьяница и дебил, как его... Да, Тарайковский (убитый во время протестов митингующий). Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь <...> Российское оружие, травматическое оружие, с близкого расстояния от боевого ничем не отличается», — говорит человек на аудиозаписи. По его словам, после начала протестов Россия продала белорусам несколько десятков травматических пистолетов Ярыгина — о них и говорит голос на аудиозаписи.

Также он дает установку силовикам: как работать на протестах. «Если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну, нанесите ему что-то в таком виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился», — говорит человек на аудиозаписи.

Раньше Белоруссии нужно было оглядываться на нормы, принятые в мировом сообществе, чтобы не выглядеть «изгоями», но сейчас «пришло другое время», продолжил человек на записи. «Наступило другое время, и это время, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили», — говорит он.

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Именно поэтому, продолжает он, 30 октября новым главой МВД вместо Юрия Караева был назначен Иван Кубраков, бывший глава ГУВД Минска, который командовал силовым разгоном протестующих. «Не со стороны [человек], а начальник ГУВД, который на себе все это дело вытянул и сам переживал. И я скажу, что иногда домой придешь, спишь, а тебе снится голос Кубракова и его команды в эфире, — говорит голос на аудиозаписи. — Ему даны самые широкие полномочия <...> Все время наносить удары, чтобы они только успевали поворачиваться, все время продумывать комбинации, все время атаковывать. Кто атаковывает, тот является хозяином положения, кто обороняется — это жертва, дичь».

Дальше человек с голосом Карпенкова рассказал о планах по созданию спецлагеря для осужденных за участие в протестах. «Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится», — рассказывает он и добавляет, что «главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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Если Белоруссия не устоит, то дальше «развал» пойдет России «и тогда, говорит, мало чего от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и между Польшей», цитирует президента человек на аудиозаписи.

Как власти и оппозиция отреагировали на запись

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД являются: охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — сказала РБК пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«BYPOL — организация, которая объединяет профессионалов, бывших следователей, бывших сотрудников генпрокуратуры и МВД Белоруссии. Они сделали экспертное заключение, которое подтверждает, что это голос Карпенкова», — сказал РБК один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр культуры страны Павел Латушко. По его словам, спецлагерь планируется создать на базе исправительной колонии № 22 в городе Ивацевичи. Сейчас туда уже направляют «политических заключенных», уверен он. По его словам, эта запись была направлена в Совбез ООН, в ЕС, Совет Европы ОБСЕ, а также в МИД России и Госдепартамент США с предложением дать соответствующую реакцию. «Мы полагаем, что есть уже достаточно оснований для того, чтобы признать режим Лукашенко террористическим», — сказал Латушко, отметив, что оппозиция требует создания специального международного суда по Белоруссии.

«Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями», — говорится в заявлении Светланы Тихановской в ее соцсетях.

Запись была получена больше месяца назад, но понадобилось время на ее обработку и проведение экспертизы, поэтому она была опубликована только сейчас, рассказал РБК PR-менеджер BYPOL Евгений Медведев. «То, что это не подделка, нам подтвердили участники той самой встречи, плюс те источники, которые осведомлены о создании лагеря для протестующих. Эта информация шла из нескольких каналов, не связанных между собой», — говорит он.

РБК направил запрос в МИД России.

Авторы
Александр Атасунцев, Елизавета Ламова
Белоруссия Александр Лукашенко протесты
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