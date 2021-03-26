МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта

Власти сообщили, что задержанный был связан с инициативой бывших силовиков Белоруссии BYPOL, которые не признали победу Александра Лукашенко. В МВД заявили, что мужчина получил задание совершить взрывы

Фото: МВД Беларуси

Белорусские власти заявили о пресечении деятельности 35-летнего жителя Пинского района, который намеревался совершить террористический акт в воинской части и в столице страны, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали», — говорится в сообщении.

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В МВД уточнили, что задержанный «неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения»

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич связал деятельность задержанного с инициативой BYPOL. Это неформальная инициатива, созданная бывшими сотрудниками силовых ведомств Белоруссии, которые считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом и считают избранным президентом Светлану Тихановскую. Они публикуют видео и фото материалы, связанные с действиями белорусских силовиков, а также публикуют их персональные данные.