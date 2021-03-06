В Белоруссии возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков

В середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить».

Кроме того, он рассказывает о планах по созданию спецлагеря для осужденных за участие в протестах. Запись была сделана не раньше 30 октября, заявляли в организации. В МВД назвали ее фейком.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Люди вышли на улицы в знак протеста против переизбрания Лукашенко, который, по данным ЦИКа, получил 80,1% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов. По ее мнению, их должна была выиграть Светлана Тихановская с результатом 70–80%. Протесты в стране сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.