В Белоруссии возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против бывших силовиков — представителей организации BYPOL, покинувших страну, сообщается на сайте ведомства.
В частности, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике и следователе Игоре Лобане.
«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — говорится в сообщении. Дело возбуждено о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК).
BYPOL — организация, которую создали силовики, не поддержавшие президента Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов.