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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против бывших силовиков — представителей организации BYPOL, покинувших страну, сообщается на сайте ведомства.

В частности, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике и следователе Игоре Лобане.

«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — говорится в сообщении. Дело возбуждено о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК).

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Фото:vsviasna / Facebook

BYPOL — организация, которую создали силовики, не поддержавшие президента Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов.

В середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить».

Кроме того, он рассказывает о планах по созданию спецлагеря для осужденных за участие в протестах. Запись была сделана не раньше 30 октября, заявляли в организации. В МВД назвали ее фейком.

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После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Люди вышли на улицы в знак протеста против переизбрания Лукашенко, который, по данным ЦИКа, получил 80,1% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов. По ее мнению, их должна была выиграть Светлана Тихановская с результатом 70–80%. Протесты в стране сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.

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