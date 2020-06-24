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Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико

Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным. Об этом сообщили защитники задержанного Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко, передает TYT.by.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Его вердикт юристы намерены обжаловать в Минском городском суде. По белорусским законам, задержание Бабарико может быть признано незаконным, если будет доказано, что нарушились его права на защиту.

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«Мы <...> отмечали грубое нарушение его права на защиту еще в день задержания — когда он находился в здании ДФР [департамента финансовых расследований КГБ Белоруссии], требовал адвокатов, а адвокатов не пускали», — сказал Лаевский.

Он добавил, что адвокаты пытались встретиться с Бабарико уже в СИЗО, но им снова отказали, сославшись на эпидемию коронавируса. «В связи с этим я подал в Генеральную прокуратуру уже третью на этой неделе жалобу на препятствия в оказании юридической помощи», — заявил Лаевский. Он пояснил, что реакция прокуратуры на предыдущие две жалобы пока неизвестна.

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Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны 18 июня по подозрению в противоправной деятельности. Сейчас они находятся в СИЗО КГБ Белоруссии. После этого в Минске и других городах страны прошли массовые акции протеста.

20 июня адвокаты Бабарико сообщили, что ему предъявили обвинение, однако не уточнили, по каким статьям. На следующий день обвинение предъявили и его сыну. Обоих задержанных заключили под стражу.

Теги: Виктор Бабарико, задержание, Белоруссия
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