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День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко

Как протестующие в Минске поздравили президента
На третье после выборов протестное воскресенье пришелся день рождения Александра Лукашенко. Он встретил его в резиденции в черном разгрузочном жилете и с автоматом. Как протестующие в Минске провели этот день — в репортаже РБК

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Новая тактика силовиков

Начало акции, как и в прошлое воскресенье, было намечено на 14:00 на площади Независимости, однако в этот раз силовики поставили вокруг площади ограждения и заблокировали к ней все подходы. За несколько минут до начала ГАИ перекрыла проезжую часть проспекта для всех, кроме спецтехники — на тротуарах начали скапливаться люди, вскоре их стало несколько тысяч. Здесь силовики прибегли к той же тактике, что и накануне на женском марше. Пока людей на проспекте Независимости было немного, и они не выходили на проезжую часть, по проспекту ездили автозаки, из которых время от времени выпрыгивал ОМОН и задерживал несколько человек — в основном тех, кто был с бело-красно-белыми флагами.

Через некоторое время после начала несколько десятков женщин вышли на проезжую часть проспекта, образовали сцепку и пошли по проспекту в сторону от перекрытой площади, за ними последовали остальные. Силовики оказались в меньшинстве, а их ряды были разорваны протестующими. Около трех часов дня группа протестующих после очередного задержания начала качать «бусик» — так в Белоруссии называются минивены без опознавательных знаков и номеров, с силовиками внутри.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Тогда силовики поменяли тактику — спецтехника покинула запруженный людьми проспект и уехала за выстроенное ранее оцепление. Группу в несколько сотен протестующих, которые стояли ближе всех к площади Независимости силовики закрыли с двух сторон — со стороны площади их стала медленно выдавливать сплошная колонна спецтехники, включая водометы и машины «Рубеж», а со стороны Октябрьской площади стояла в несколько шеренг цепь из военнослужащих — все выходы с проспекта также были перекрыты силовиками.

Это был самый напряженный эпизод всей акции — в какой-то момент в квадрате 40 на 40 метров оказались заперты несколько сотен человек. Тогда они начали скандировать «Мы без оружия» и призывать силовиков перейти на сторону народа. Женщины вставали в сцепки перед военными, несколько человек легли на проезжую часть, другие — сели. Вскоре в оцепленный квадрат зашли бойцы ОМОНа, начались задержания тех, кто отказывался покидать проезжую часть и перейти на тротуар и молодых людей с бело-красно-белыми флагами. ВСКОРЕ неожиданно цепь военных покинула проспект и дала воссоединиться  протестующим. «Оставайтесь с нами», — кричали им женщины. Один из военных спокойно бросил через плечо: «Домой хочется».

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Воссоединившись, толпа пошла к стеле «Минск — город-герой». Напряжение первого часа акции спало окончательно. Это было заметно как по протестующим, так и по силовикам. В начале акции они стояли с щитами в боевых позах, закрывая лица, сейчас они опустили их на землю и лениво облокотились. Музей Великой Отечественной войны и стела Минск - город-герой, как и в прошлые выходные, была окружена военными и колючей проволокой.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Поздравления» для президента

Белорусские протесты последние три недели постоянно обрастали все новым контекстом. Главным источником лозунгов для этой акции стал день рождения Александра Лукашенко и комментарии, которые президент отпускал по отношению к протестующим в прошлое воскресенье. «Сам ты крыса!», скандировала толпа, двигаясь к стеле. Во время прошлой акции, облетая протестующих на вертолете, Лукашенко бросил: «разбежались, как крысы». «Дайте Саше вертолет!», «Выйди — посчитай!», «Как ощущения?», — также скандировала толпа.

Тема возможного российского вмешательства, об условиях которого Владимир Путин сообщил 27 августа, на митинге почти отсутствовала, за исключением единичных плакатов.

Лукашенко с сыном взялись за автоматы из-за протестов у резиденции. Видео
Политика

Достигнув стелы, толпа постояла несколько минут и двинулась к Дворцу Независимости — рабочей резиденции президента, где ее, как и в прошлый раз, ждало оцепление. В прошлое воскресенье это направление движения протестующим казалось смелым и неожиданным, поэтому дошли в итоге далеко не все, а те, кто дошли, встали в нескольких десятках метрах от силовиков. Сейчас же протестующие уверенно и в гораздо большей численности пошли к Дворцу Независимости. И встали вплотную к оцеплению. В узкой, в несколько метров полосе между митингующими и вооруженными силовиками, появилась член координационного совета оппозиции Мария Колесникова с мегафоном и стала просить их отойти от кордона на десять метров. Между призывами она показывала ОМОНу за заграждением руками сердце. «Ваш начальник выйдет со мной разговаривать? , — обращалась она к силовикам. — Берегите себя ребята. Мы вас спасем».

В авангарде протестующих, в первой линии встали высокорослые белорусские спортсмены с растяжкой: «Спортсмены с народом». Среди них были баскетболисты национальный сборной Никита и Егор Мещеряковы, Елена Левченко и другие. В нескольких метрах от них лежала огромная кукла таракана — ее сюда пронесли через весь город. Протестующие по одиночке подходили к ограждению резиденции и стали закреплять между прутьями забора плакаты с «поздравлениями» Александру Лукашенко и похоронный венок. Когда митингующие отпускали в воздух связки воздушных шариков, почти каждый раз это сопровождалось шуткой про белорусский Минобороны и перехват шаров из Литвы и смехом. Неделей ранее Минск сообщил о попытке нарушить воздушное пространство республики со стороны Литвы, «провокация» произошла близ деревни Волковщина Ошмянского района, который граничит с Литвой. «С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — сообщили в ведомстве.

Ближе к 18:00 до проспекта, где стояли протестующие, добралась пришедшая из-за Дворца Независимости грозовая туча. Зарядил мощный ливень — он заставил многих протестующих спрятаться под деревьями и зонтами, но большинство покинуло проспект. Когда у оцепления осталось несколько десятков человек, к ним в окружении десятка вооруженных автоматами военных вышел помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок. Под проливным дождем он более 20 минут общался с небольшой группой оставшихся участников акции. Он признал, что «сейчас» против Лукашенко настроены 20-30% (по данным ЦИК президент одержал победу с 80,1% голосов). Но и с этой пропорцией собравшиеся не согласились. «Мы с вами как в параллельных мирах находимся», — кричали ему. Особенно настойчивая женщина, которая, по ее словам, работала наблюдателем, требовала у него обнародовать бюллетени. Люди интересовались, будет ли президент общаться с оппозицией. «Нет, — ответил Латышенок и добавил: «Только с инициативными группами». Какими именно помощник не указал. Лукашенко на неделе заявлял о готовности вести переговоры с представителями студентов и рабочих.

Примерно в это же время пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос РИА Новостей, где сейчас президент, прислала его фотографию — на ней он идет на фоне Дворца Независимости и так же, как и в прошлый раз, в черном разгрузочном жилете и с автоматом.

Появилось новое фото Лукашенко с автоматом на фоне резиденции
Политика
Александр Лукашенко

Латышенко еще спрашивали, почему так жестко в первые дни протеста действовал ОМОН. «Мы мирные, не как американцы», — кричали они ему. Помощник президента ответил, что силовики так действовали, потому что протестующие строили баррикады и мешали другим жителям. Но его слова сразу встречали возражения. Вскоре он ушел. На этом акция закончилась. Но по Проспекту победителей еще полчаса продолжали ездить «бусики» с силовиками, которые время от времени останавливались, демонстративно открывали двери, и пугали (но не задерживали) людей с бело-красно-белыми флагами.

МВД сообщило, что за день в Минске были задержаны 140 человек. Официальную оценку численности участников ведомство не дало. По оценкам журналистов, в акции могли принять участие до 100 тыс. человек.

Акций сторонников президента Лукашенко в столице в воскресенье не проводилось. Они прошли накануне — завершился автопробег «За единую Беларусь!», а 28 августа у стадиона «Минска-Арена» прошел митинг с участием спортивных чиновников и спортсменов. Сын президента Виктор Лукашенко (занимает пост помощника президента по национальной безопасности, входит в состав Совета безопасности, является первым вице-президентом Национального олимпийского комитета) принял в нем участие, призвав всех «поразмыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению».

Митинги сторонников продолжатся 31 августа — в последние годы именно этот день Александр Лукшаенко считает своим днем рождения и празднует его в один день с младшим сыном Николаем. Лукашенко-старшему исполнилось 66 лет, сыну будет 16.
 

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, протесты, митинг
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