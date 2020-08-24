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ВВС Белоруссии объяснили угрозу от запущенных Литвой шаров

Олег Орлов
Олег Орлов (Фото: modmilby / Telegram)

Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковника Олег Орлов заявил, что запущенные Литвой шары с антигосударственной символикой несли угрозу безопасности полетов.

«Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — цитирует Орлова Tut.by.

По его словам, действия белорусских летчиков в инциденте на границе с Литвой расцениваются как «абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству». «Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской республики не было», — отметил полковник.

Материал дополняется.

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